Månelyst

Drøset: Hun hadde for første gang blitt svindlet. Eller. Hadde hun?

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hun pleide ikke handle fra nettbutikker. Hun gjorde riktignok et unntak for bøker, gjennom solide leverandører.

Men her ene dagen hadde hun sett en gave som var perfekt til en hun alltid slet med å finne gave til. Det var passelig pris. Noe hun ikke fant i butikken. Det var noe som skulle vare lenge. En månelampe-aktig sak med litt magi over seg. Nettsiden så bra ut. Skrevet på god norsk. Godkjent på flere plattformer. Ordentlige betalingsløsninger. Så hun slo til og bestilte to gaver. Egentlig ville hun ha flere, men hun ville se om det kom frem.

Alt gikk på skinner. I starten. Hun tok skjermdump av dialogen underveis, av gammel, paranoid vane. Sikret seg at bestillingsnummeret var lagret. Så ventet hun. Og ventet. Bekreftelsen kom aldri. Hun sjekket alle postkasser for om det var havnet i søppelfilteret. Ingenting. Dagene gikk. Ingen info. Ingen gave. Ingen melding om pakke på vei. Hun begynte å ane ugler i mosen.

Hun sendte mailer til selskapet. De kom i retur. Ukjent mottaker. Hun forsøkte å kontakte dem via nettsiden. Via Facebook. Via Instagram. Uten hell. Ikke noe svar noe sted. Hun hadde fortsatt ingen bestillingsbekreftelse. Det dukket opp en dårlig anmeldelse på en av nettsidene. Hun sjekket organisasjonsnummeret til firmaet. Det fantes ikke. Ny e-post. Kom i retur. Hun kjente at hun var irritert. Mest over seg selv. Litt flau over at hun hadde falt for svindel for første gang.

Hun kontaktet banken. Pengene var reservert på kortet. Det var ikke for seint å stanse toget. Men hun måtte vente 30 dager uten å motta varene, sa banken.

Men så, da hun for 40. gang sjekket ordrenummeret, sto det en endring. Det var sendt fra avsender. Og mottatt av noen et sted underveis på sin ferd til henne.

Så hva nå? Vente på at statusen igjen endret seg? Logge på hver dag for å se? Og var det ikke rart at oppdateringen kom etter at hun hadde skrevet en ganske sur tilbakemelding? Skulle hun la tvilen komme dem til gode?

For det var sykt fine gaver. Og de eneste hun hadde handlet så langt. Hun bestemte seg for å vente en uke til månelysene. Og så ... Hvis det ikke skjedde noe, skulle det bli månelyst.