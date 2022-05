Heia Manchester City!

Futten gikk liksom litt ut etter at Solskjær fikk fyken som manager i Manchester United.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Han hadde hatt troen på the babyfaced assassin, som nordmannen ble kalt da han gjorde karriere som kjempegod innbytter. Før eller siden ville det løsne skikkelig, hadde han tenkt, og da skulle han le og le og le av Liverpool-gjengen.

Det gikk jo forholdsvis greit i forrige sesong, da Leverbasseng endte fem lange poeng bak United, men det var likevel et stykke fram til byrival og seriemester Manchester Kitty/Manchester Shitty. Solskjær hanket aldri inn noen titler, noe som gjorde det litt slitsomt å være ekte supporter.

Manchester City, som mange kalte laget, hadde aldri vært aktuelt å holde med. Han visste ikke helt hvorfor, men laget fremstod mer som et kjøpelag, akkurat som Liverpool. Dessuten var klubben eid av en styrtrik sjeik med tvilsomt sugerør nedi det tvilsomme hjemlandets statskasse.

Men nå hadde mye endret seg.

Manchester City var på god vei til å ta sin andre strake i Premier League, de hadde fortsatt en manager som også kånå kunne like, og eieren hadde, så vidt han visste, ikke brutt noen menneskerettigheter i det siste.

Men det viktigste var uansett ryktene om at Jærens store sønn, an Erling, sannsynligvis ville velge de lyseblå før neste sesong.

Siden han var blitt en ganske dreven medgangssupporter etter hvert, var det lett å se hvor han burde hoppe nå for å få mest mulig glede av fotballen framover. Det måtte bli Manchester City.

At han valgte lag for neste sesong allerede nå, var helt bevisst. Da ville han både få med seg gledesrusen når City tok gullet igjen i år, men viktigst av alt: den elleville euforien den dagen an Erling bekreftet at han ble lyseblå.

Han så det for seg. At klubben hans, av alle i verden, skulle greie å kapre verdens mest ettertraktede spiss. Fantastisk. Da kunne svigerfaren sitte der med treige Chelsea av gammel vane.

Han gledet seg spesielt til City skulle gruse gamlelaget United. Og til an Erling skulle lage hat-trick mot Liverpool.