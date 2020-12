Nyttårstalen 2021

Fra ett år til et annet.

Nå er vi snart i gang med et flunkende nytt år. Et gammelt blir lagt bak oss, og godt er det. Dette året har vært langt, ikke bare på grunn av denne koronaen, men mest fordi det var skuddår.

Vi har allerede startet vaksineringen av befolkningen. Hvis alt går etter planen, er vi kvitt disse virusgreiene før sommeren, slik at vi igjen kan farte verden rundt for å legge oss ned på en sandstrand med paraplydrink i håret.

Men det kan være god grunn til å være pessimist også. Plutselig kan det dukke opp et nytt virus, antakelig i Mexico, og med et kinesisk navn. Sånn opererer virus.

Det er det som er så fint med et nytt år. Vi vet ikke hva som kommer, noe som gjør det veldig spennende. Den som har lever, får se, som Winston Churchill sa mens han tok ei høge på styrten.

Vi som alltid har kjempet imot Ryfast, legger et tungt år bak oss. Ryfast har blitt veldig populært, noe som selvsagt skyldes at «noen» har gjort det gratis. Men tidlig i 2021 skal det visstnok bli orden på bompengesystemet, noe som kan gi oss vind i seilene igjen. Vi gir oss ikke før Ryfast er bilfritt og gjort om til skøytebane. Alternativet er at vi bare plugger igjen Hundvågtunnelen og sprenger Bybrua, men beholder Ryfylketunnelen.

Kampen for å endre Stavangers byvåpen, fortsetter i 2021. Her må den tusen år gamle englandsbåten «Wyvern» inn som et bærende element. Trestubben som vi har nå, kan muligens symbolisere hva tradisjonsrike båter er laget av, men det blir for fjernt, iallfall sammenlignet med gjøken i Sandnes.

Og så er vi alle enige om at resten av 2020-tallet bør ha mindre regn og vind. Ja, det er en del av identiteten til denne regionen, men ikke noe vi er nødt til å beholde, i likhet med Domkirken, som bare tiltrekker seg ufyselige mengder cruiseturister. Hvis vi senker fjellene øst for oss, vil skyene lettere passere, og vi får bedre vær.

I 2021 vil vi også trolig få en slutt på ananas på pizza, plenklipping på søndager, ostekaker, ydmyke folk, lange hundebånd, kattesand på gulvet og «Tanta til Beate» på radio.

Dette blir bra!