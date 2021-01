Det må ble slott på gratis sne til kreti å pleti

DRØSET: Je syns ikke atte det e rettferdig, atte der komme gratis sne til alle.

arild i.

Noen av oss har faktisk betalt ikke ubetydelige sommer, for å få tilkjørt sne fra Haukeli så polakkene våre kan pynte haven med om vinteren, bare for å oppleve det, atte der komme sne så dale rett ned fra himmelen både hos kreti å pleti.

Hva gir du meg?

Von Winckelhumpen va innom i døren her en eftermiddag så an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å da va det atte han sa det atte an ikke hadde brug for snekanonene i haven lenger, nå så der kom sånnen gratis-sne rett ned fra en sky, å atte det va blitt ganske tongt for an å gå å tenke på atte kanskje an hadde gjort en dårlige forretning, når an kjøpte de snekanonene.

Å det må je bare si, atte hvisomatte der e noe så bide osser i sjelen her oppe på Egenes, så e det å gjør dårlige forretninger.

Problemet med den sneen så vi får tilkjørt fra Haukeli, e atte det e en abonnementsordning så virke sånn atte vi får et billass med sne hver bidige uge. Je har ringt til de å sport om det, atte de ikke bare kan kjøre den sneen min ned til Odden nå, å dompe an i fjorden, men det vil de ikke, for det atte de e redde for å ble anmelde for miljøkriminalitet.

Gå an.

Hele vitsen med å ha sne i haven, e atte det ikke e alle gitt å onne seg en sånnen loksos. Å så kan vi gå aftenstur i varme vinterkler, å le av de så ikke har råd til sne. Men det går jo ikke an lenger, nå så sneen e blitt gratis.

Je bler helt altererte, bare av å tenke på det.

Nei, nå må je bent frem ha meg en liden jinn, allså. Kanskje je ska prøve å ha litt sne i an.