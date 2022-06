«Ferien»

DRØSET: Snart tid for ferie. Eller: «Ferie».

Det skulle bli herleg å dra på ferie og få slappa skikkeleg av.

Ahh! Nå skulle det bli herleg å kopla av! Ta ferie.

Det hadde vore mykje jobb i det siste. Éin ting var dagjobben, men så hadde han jo jobba med ferien når han hadde «fri». Han hadde nok jobba cirka 140 prosent, inkludert jobben med å organisera ferie.

Det hadde ikkje akkurat blitt mindre jobb med ferien – eller meir nattesøvn – av angsten over alt som kunne gå gale med fly, bagasje, potensielle avlysingar, kilometerlange køar, inflasjon, elleville valutakursar, hetebølgjer, skogbrannar, tørke, flaum, reiseforsikringar som ikkje dekka reisekostnader, det sosiale eksperimentet det ville utgjera å plassera fire menneske i same bil og same hotellrom 24 timar i døgnet i nesten fire veker, gjerne med 34 grader i lufta.

Men nå var det snart slutt på all jobbinga. Snart ferie. Tid for å prøva å nå gjennom med at ein diskusjon om kva som skal pakkast ikkje nødvendigvis er ein krangel. Tid for å løfta med seg dei altfor tunge koffertane ut i drosjen, inn på flyplassen, kø, inn i ny drosje, inn på hotellet, kø, ut av hotellet, inn på flyplassen, kø, ut i leigebilen, inn og ut av leigebilen og inn på eit nytt hotell kvar dag i to veker. Alle visste kven som kom til å måtta ta jobben med å løfta alle desse koffertane han ikkje ville hatt med seg in the first place, inn og ut, inn og ut.

Men det skulle nok bli stas. Kvar dag skulle han jo setja seg i leigebilen han hadde betalt tragikomisk mykje for, og køyra. Sjåfør var jo for enkelte eit yrke, men han såg det ikkje sånn. Sjåførjobben var ein del av ferien.

Parallelt skulle han organisera alt av aktivitetar, billettkjøp, rett utstyr, tre måltid til dagen, finna overnatting, transportetappar, papir og opplegg for ein gjeng med sprikande interesser. Alt dette skulle skje med eit smil, uavhengig av både eige og andres humør.

Det kom til å bli knall.

Og når dei kom heim, skulle dei feriera vidare på hytta. Der skulle det byggjast veg, gravast ut til vatn og kloakk, fellast skog og lagast nytt uteområde.

Ja, nå skulle det sanneleg bli godt med ferie.