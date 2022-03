Pass på

Drøset: Hun hadde forsøkt i månedsvis, uten hell.

H9

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Irritert trykket hun bort vinduet med den sirlige listen over kalenderdager. Alle var grå. Det var ikke en ledig luke noe sted. Hun hadde begynt nærmest, og jobbet seg utover. Men det var ikke håp. Ikke før til skolestart. Til høsten. Og det var jo noe i overkant langt unna.

Hun hadde hørt historiene om fortvilte foreldre som satt klar hver mandag og onsdag morgen for å være klar når timene ble lagt ut, men hadde ikke tenkt å bruke dagevis av livet sitt til å sitte og vente. Slik man måtte hver gang det gjaldt noe man måtte få med seg. Som ferieklubber. Plass på dansekurs. Rimelige billetter. Et sabla styr hver gang. Og nå også dette. Hun hadde også hørt rykter om nærmest svartebørsvirksomhet på ledige plasser. Men så dypt kunne hun ikke synke.

Hvorfor bestilte du bare ikke time tidligere, spurte enkelte snusfornuftige. «Fordi pass til barn bare er gyldige i tre år, og da bestiller man ikke tid ett år før de går ut», svarte hun. Og i rettferdighetens navn, Hun syntes hun hadde vært tidlig ute, der hun begynte i januar. Fem-seks måneder i forkant burde jo holde rikelig. Det var dobbelt så lang sikkerhetsmargin hun pleide å operere med.

Hun sukket, og åpnet skjemasiden igjen. Fant en ledig time, i slutten av august. Men der! Endelig fant hun en ledig time. Riktignok 9 mil unna, og seint på kvelden, men plass er plass. Eller pass er pass, i dette tilfellet.

Ivrig la hun inn detaljene, men da hun skulle få koden tilsendt, skjedde det ingenting. Hun forsøkte 18 ganger. Uten hell. Ikke søren om systemet ville bekrefte at hun skulle få bestille.

Så fant hun endelig løsningen, og ropte overentusiastisk ut til ungene. «Hurra! Vi skal på ferie! Dere har vel vokst fra bad i Middelhavet, softis i Legoland og varme sommerkvelder der man kan sitte myggfritt og bekymringsfritt ute til langt på kveld, mens mor kan nyte en deilig GT mens dere hopper rundt på dansegulvet sammen med 250 andre solbrente unger? Ja? Da er det gode nyheter til dere: Det blir norgesferie. I år også. Syden er jo liksom sååååå 2019.»