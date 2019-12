Snøfalldietten

Drøset: Kjære NRK. Jeg skriver til dere fordi jeg er bekymret. I mange år har dere villedet barn om hva som er fornuftig mat å spise i førjulstiden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

H9



Jeg bestemte meg derfor for å prøve å leve slik dere viser i julekalenderen. Snøfall er det jo i år. Det har det også vært tidligere, men jeg skjønner jo at lisenspengebruken må begrenses. Dessuten er det forfriskende med noe annet enn de evinnelige blåfjellnissene, og det strikke- og luepresset det medførte.

Men tilbake til tema. Det er kun én butikk i snøfall. Hun som jobber der selger for det første alt svart, det foregår tydeligvis utveksling av penger et sted uten at noen får kvittering eller regning. I tillegg spiser hun ofte av lasset. Klart underslag. Bakeren har også arbeidstider som ser ut til å sprenge alle akkorder og HMS-bestemmelser, det er til tider barn i arbeid, og ingen vasker noensinne hendene. Helt klart noe for A-krim å se på.

Både barn og voksne virker rett og slett feilernærte. Det fises, fjertes, rapes og romles. Det er tydelig at en diett utelukkende basert på ren sukker-, gluten- og melkefylte boller ikke er det beste. Attpåtil med rosiner. Døde druer som min kollega kaller det. Jeg forsøkte å følge innbyggernes levesett. Så langt har det resultert i en vektøkning på 7 kilo, samt at ingen lenger vil sitte ved siden av meg på bussen, grunnet ufrivillig flatulens og eksessiv romling.

Jeg hadde gledet meg til litt avbrekk fra bollene, men middag spises ikke der, med ett unntak: Kabaret. Men kabaret er slett ikke en upreget, dinglende gele, slik skurken Winther serverer den, men tvert i mot en elegant og næringsrik rett med både kjøtt og grønnsaker - en fryd for et hvert middagsbord. Dette har jeg fra pålitelige kilder, spesielt menn rundt 51-årsalderen.

Eneste grønnsaker, eller noe som ligner, er når "liksom"-reinsdyrfyren Trixter serverer bark. Han hadde persille tilgjengelig, rik på både vitamin A, B ,C, E og K, men neeeeeeida. Det brukte han til å surre på en forstuet (!) ankel. Hva gir du meg?

Nå skriver vi 19. desember. Jeg velger å avbryte bolledietten, grunnet hensyn til nærmiljøet og livlinjen. Kan vi håpe at dere i oppfølgeren til Snøfall legger inn noen gulrøtter, kanskje noe økologisk kylling eller kortreist selleri.

Bare for guds skyld: Ikke flere boller. Jeg klarer ikke mer.

Foto: Kristian Jacobsen