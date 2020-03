Grenser for Donald

Noen ganger er det for tidlig med Donald Duck & Co.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jøsus

– Ikke glem nagler, et tjærespann og en taukveil, sier Donald. Og så si…

– Kem det e?

– Det e Ole, Dole og Doffen.

– One, Done og … ka hette han?

– Ole, Dole og Doffen. De e nev…

– E det Donald?

– Ja, det e Donald. Og han står i båten. Han roper at …

– Ka hette de?

– Det e vel Ole og Dole. Vett kje kor Doffen e akkurat der.

– Ola og … ka hette han?

– Ole!

– One?

– OLe!

– Ole?

– Ja. Og Dole.

– Done?

– Dole. Med L. DoooLLLe. Nå må me fortsetta. Der går de opp mot det fyret, ser du. Og så si…

– Serka?

– Nei, ikkje kjerka. Det e et fyr. Eller et fyrhus, rettere sagt.

– Det e serka.

– Nei. Et fyr.

– Serkaaaaaa.

– Ok. Kjerka. Og så komme de opp der, og så …

– Ka hette de tri der?

– Ole, Dole og Doffen.

– One, Done og … ka hette han?

– OLe, DoLe og DoFFen. DOFFEN!

– Doffen?

– Ja, Doffen. De e nevø...eller, bare glem det.

– Det e Doffen.

– Nei, det e Donald. Han e onkelen.

– Han e faren.

– Nei, onkelen. Walt Disney meinte det ville ver upassande at Donald va far, så derfor blei an onkel. Men drid i det.

– Bæsj?

– Ja, på ein måde. Jaffall. Nå sk…

– Ein båååååd!

– Ja, ein båd.

– Ka hette de tri der?

– Det vett du.

– Nei. Vett isse.

– Ole, Dole og Doffen.

– Ola?

– Ole, Do...nei, men, der va historien slutt, gitt. Det gjekk fort. Nå e det lalletid, faktisk.