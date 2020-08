Badeland

DRØSET: Je har fått med meg det, atte disse kommonistene så har tatt over byen våres, syns atte vi må få osser et sånnet badeland.

arild i.

Gå an.

Kan de ikke bade hjemme, sånn så ordentlige folk gjør?

Hjemme hos osser for eksempel, så har vi et eget rom så e dedikert til formålet, et såkalt badeverelse.

Alltid ska disse kommonistene gjør ting sammen med andre folk.

Je for min del, foretrekke å bade alene. Jaffal ikke sammen med fremmede.

Å en ting e jo det med badingen, men hvaffor må det på liv å død ver et eget land? Har vi ikke nok med det landet vi har, kanskje?

Je hoske det, å det va før i tiden, så hadde vi et sånnet badeland derude på Hanen. Havannen kalte de det for. Å hvor e Havannen egentlig? Jo, det e på Cuben. Å hvem e det så holde til på Cuben? Jo, det e kommonistene.

Tilfeldig?

Neppe.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Atte der ska komme en kommonistiske kongspirasjon mod atte ordentlige mennesker så bor i forriktige hus med have rondt, ikke ska få lov til å ha sine egne badeverelser, e et overgreb. Å ikke bare det: Det e et overfall på den personlige hogienen. Åsså midt i en epidemiske tid med denne coronen å alt.

Je sa det til von Winckelhumpen her en fine sommerkveld så an va innom i haven, efter at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte vet du hva, nå ska vi bent frem ikke få lov til å vaske osser på privaten lenger. Å je så det, atte han floksens sank rett ned i en dybe depresjon, der ska ikke alltid så mye til med von Winckelhumpen sine - de e noen sarte planter, så je ble nødde til å skjenke an en liden portvin der å da.

Ellers e det jo fint å sidde onder hengebjerken udi haven å ha en liden jinn for tiden. Løvverket e usedvanlig rikt og tongt, å hvisomatte der komme en liden bøye, så får vi en friske dosj på kjøbet.

Så får de kommonistene så styre byen våres si hva de vil.