Jo, mor SKAL snakke om salt. Far SKAL ta den faste klyster-vitsen og ungene SKAL knote når de leser på til- og fra-lappene.

Velkommen til julaften. Her er reglementet:

Far skal, rett etter middagen, si «Ja, nei, nå må me ta oppvasken, det tar fort 2–3 timar, spørs om me rekke pakkane, høhø».

Når desserten serveres, skal mor si «ja, nei, an ble ikkje heilt vellykka i år». Til dette skal alle svare «å jo, an va knallgoe», mens de subtilt spytter gelantinklumper og/eller brent grøt fra riskremen i servietten.

Under middagen skal mor snakke på inn- og utpust om salt. «Va det for salt? Va det litt lide salt? Va det saltare i fjor? Det pleie ikkje være så salt?». Det er også mors ansvar å si «ja, nei, det e’kje løye folk drikke, for det va nokså salt» 20–30 ganger i løpet av kvelden.

Det skal leses høyt på lappene på presangene. Den yngste ungen, som henter presangene, skal få en jevn strøm med kritikk for at det går for fort. «Ikkje så fort», skal far si.

Den ungen som er nærmest 1. klasse skal lese på til- og fra-lappene. Det skal gå ufattelig seint. «Tiiiil ...un... nei, tiiiil... onkle ... nei, nei, tiiiil onkel Feknik? Nei, nei, nei, tiiill... onkel Frrrrredrik. Frrrr... frrr ... frrraaa ... mammm...»

Etter nokså få pakker skal far miste tålmodigheten med leseren og overta denne jobben sjøl. «Sånn ska det lesast!», kan han utbryte i triumf. Dette er faktisk valgfritt, men helt vanlig.

«Ein om gangen. Ein om gangen!», skal mor rope. «Me må jo se ka folk får».

Alle skal - absolutt hele tiden - brøle «ka va det du fekk?» og «kem va det du fekk’an av?» til den som pakker opp, gjerne før vedkommende har pakket opp. Dette er et fellesansvar.

Mor, eventuelt farmor, skal si «åååå, så fint papir, meste så me sko spart det te neste år». Til dette skal far, eventuelt farfar, si «julapapiret ska ikkje i papirdunken!», noe absolutt alle vet, uten at det hindrer farfar i å følge opp med bevis i form av en artikkel på VG.no. Så skal det være en kort diskusjon om i hvilken grad det er rart at julapapir ikke skal i papirdunken. Konklusjonen skal være «jo, det e løye, men sånn e det blitt».

Ungen som henter pakkene skal finne flest pakker til seg selv i starten. Til dette skal alle de vokse si «du må spre det litt, du må spre det». Hentepakkeungen skal surne, og det skal oppstå diskusjon om dette med å spre pakkene, eventuelt om noen andre skal hente. «Viktig å ha ein goe spredning», skal farfar konkludere.

De voksne skal, gjentatte ganger, si «nei, nei, nei, vent litt med den, ta ein aen». Årsaken til at det skal ventes med akkurat den pakken skal forbli et mysterium.

Etter at cirka 30 prosent av pakkene er pakket opp, skal mor foreslå at en pause midtveis i oppakkingen, med påfølgende debatt rundt dette med pause i pakkingen. Under debatten skal far, eventuelt farfar, reise seg og gå på do, med kommentaren «nå sidde eg snart på den fyssta mandelpotetå, høhø». Dette skal kommenteres av mor, eventuelt farmor, med «ja, nei, det e’kje løye han må på do, sånn som han drikke», etterfulgt av «ikkje løye det, så salt pinnakjødet va».

Når far kommer tilbake fra toalettet, skal han si «ja, nei, det va godt og salt det pinnakjøde. Ikkje løye me drikke», hvorpå mor skal si «eg sa det va for salt», som besvares fra far med «pinnakjød skal jo ver nokså salt, og det va vel helste ennå saltare i fjor».

Omtrent her skal mor si «någen så vil ha litt merr kaffi», som besvares med «nei, me klare ikkje merr nå», som igjen skal besvares fra mor med «eg sedde på litt kaffi». Far kan nå si «eg tar heller et klyster, hvis du har, høhø», en vits farfar ler godt av, med påfølgende dunk i siden fra farmor og beskjeden «ta dokk samen!».

Gjennom hele kvelden skal mor si «husk nå kem du fekk an av, for me treffe di fysste dag, og då må du veda ka du fekk, og sei takk».

På et tidspunkt, cirka 80 prosent ut i oppakkingen, skal det oppstå forvirring om én pakke uten lapp. «Kem va’an fra? Kor e lappen?». Her følger et par minutters kaos der alle har sin egen metode for å finne løsningen på hvem som er avsender og mottaker. Far roter i den svarte sekken med julapapir («husk at det ikkje ska i papirdunken»), mor freser rundt under treet for å finne til- og fra-lappen. Farmor prøver å regne seg ut til hvilken tante som ikke ennå har gitt til hvilken unge, mens farfar skal lene seg tilbake i stolen, eventuelt ta en ny tur på do. «Pinnakjøde va tross alt nokså salt i år, muligens saltare enn i fjor, og te og med då va det nokså salt.»

Litt utpå kvelden kapitulerer farfar for presset fra mor og stuer i seg et godt stykke delfiakake, med kommentaren «mektigt - men det e nokså godt med delfia», og påfølgende brekningstendenser.

Oppakking av sengtøy skal følges av kommentaren «ja, nei, det va voldsomt fint, får alltid bruk for sengtøy, ja, tusen takk».

Den som gir klær har et særlig ansvar for å si «an kan byttas, altså, eg tror nok du vil byttan, an ska ver lette å bytta, det e byttelapp på’an», gjerne før mottakeren har fått pakket opp det som nok må byttas.

Når noen får noe skikkelig stygt, er det et fellesansvar å si «ja, nei, den va jo stilige», «oi, det va kreativt» eller «se der, ja, hadde du ønskt deg sånn’ein?». Mor kan eventuelt bryte inn med nye tilbud om delfiakake hvis det er helt krise.

De siste pakkene, de som har kilt seg helt inne ved juletrefoten, skal være fra faddere. Disse skal inneholde enten en ganske kjedelig bok om hest, fotball eller dinosaurer, som var det ungene var interesserte seg for sist de møtte fadderen, for 10–12 år siden. «Koseligt at fadder Jakob huske på deg», skal mor si. «An e så goe te å huska på, an Jakob, det har’an itte morå».

Når alle pakkene er pakket opp, skal mor true med en ny runde kaffi og delfiakake. Far skal da svare: «Nei, men någen nydder eller någe chips hadde smakt godt, men eg ska ta ud papiret fysst, før me drukne». Da skal farfar være på pletten og hente fram igjen VG-artikkelen om at julepapir ikke skal i papirdunken, og gjenta at «de e jo løye, men sånn e det blitt, før heiv me det bare i peisen og satte fyr på driden, men nå e det jo vegetarianara og sånne homanetikara og allslags, ja, sånn e det blitt».

Selskapet skal nå ebbe ut i en miks av bearbeidelse av skuffende presanger, overdose delfiakake, toalettbesøk, diskusjon rundt organiseringen av fysstedag og mor som sender rundt marsipangrisen og roper «någen så vil ha, me kan jo’kje hiv’an heller».

I det han tar på seg frakken for å forlate selskapet, skal farfar si «ja, nei, det e løye med det papiret så ikkje e papir, men sånn e det blitt. Forresten, konne eg fått et lide glass vann? Det va nokså salt det pinnakjøde».

På vei ut døren skal farmor rope «gleeeede oss te fysste dag hos oss, då blir det masse julakager og kalkun. Greit me någe litt lettare, og ikkje så salt. Takk for i kveld».