Tenk positivt når du starter opp treningen igjen! Snart er du tilbake i sofaen

Nyttårstalen 2023

For bare tre dager siden var vi i fjor. Nå er i vi i år.

Vi har fått et helt nytt år, enten vi ville eller ikke. Vi gikk fra 2022 til 2023 fra ett sekund til et annet. Det gir grunn til ettertanke.

Vi er mange mennesker i dette landet, både store og små. Men når vi tenker etter, er vi ikke så mange som i mange andre land i verden.

Vi skal ikke lengre enn til Sverige før vi finner et land med mange flere mennesker enn vårt.

Selv om vi er få samtidig som vi er mange, er det viktig med samhold. Samhold rimer på mangfold, men det betyr ikke det samme.

Likevel er begge deler viktig, og i år er det enda viktigere enn i fjor. Sammen er vi samhold og mangfold!

Jeg vet at mange fortsatt irriterer seg over Ryfast, og at det ikke ble noe av Høgsfjordrøret. Kampen kan virke tapt, nå som tunnelene ligger der, og trafikken gjennom er stor.

Men det er aldri for sent å kjempe for noe man tror på.

Motstanderne av Rennfast og Finnfast står fortsatt på, og det skal de ha honnør for. Vi er mange som synes det er koseligere med ferje, spesielt når vi har god tid.

Året som nå ligger foran oss, skal vi bruke til mye forskjellig.

Noen skal bruke utallige timer på å se kjøpelaget Liverpool prøve forgjeves å spille god fotball.

Noen skal gå til psykolog for å bli kvitt rekkeviddeangsten uten å gå tilbake til diesel.

Og noen skal lære seg tålmodighet når ungene klikker, og prøve å se budskapet til ungene i stedet for å kjefte. Det er mangfold i praksis.

En hilsen på begynnelsen av året går til de mange tusen som nå skal gjøre comeback på treningsfronten. Det kan være tungt.

Heldigvis tar det ikke mange ukene før dere gir opp og setter dere tilbake i sofaen igjen. Tenk positivt!

Til slutt en ekstra hilsen til de som sliter nå i januar; de som har mer småkaker igjen, spesielt de med sandkaker og kokosmakroner. Andre har det verre.

Godt nytt år!