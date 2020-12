På ein måde, ja

DRØSET: Tri kamelar om Oanes.

– Mariaaaa! Det står tri knektar her så vil inn!

– Ikkje nå, Josef. Eg har nettopp født!

– Sorry, guttar, men Maria vil’kje ha någe besøg.

– Men me har med pressangar.

– Ka då?

– Gull, røkelse og myrra.

– Ka då myrra?

– Ein slags salve.

– Sånn lotion?

– På ein måde, ja.

– Båddilotion?

– På ein måde, ja.

– Maria har hauar og lass med sånn salve. Hu blei innmelde i en sånn klubb så sende svære jerrykanner med sånne kremar. Umuligt å mella seg ud.

– Me har gull og.

– Gullring ellår smykke då, ellår?

– På ein måde, ja.

– Gult eller kvitt gull?

– Gult.

– Maria e merr kvitt gull-typen. Det lerte eg på den tunge måden når me ble trolova.

– Forlova?

– På ein måde, ja. Trolova e mye det sama, men ikkje heilt. For å ver ærlige ser eg ikkje heilt forskjellen, men darr e någen nyansar.

– Akkurat. Men røkelse då, e hu i markedet for någe røkelse?

– Nei, Maria slutta å røyga når eg smelde na på kjokken. Eller Gud, då, strengt tatt.

– Men dette e’kje røyg, det er mer lokt som du legge øve et lys.

– Et loktelys?

– På ein måde, ja.

– Eg blir så kvalmen av sånne luktelys. Bare å gå jønå lysavdelinegn på IKEA ...

– Hørr her. Me må bli kvitt denne raben. Me har reist voldsomt langt for å øvelevera gull, røkelse og myrra.

– Fra Jemen då, ellår?

– På ein måde, ja. Fra Saba.

– Tog dåkk om Oanes då, ellår?

– På ein måde, ja.

– Akkurat. Bare legg det her, alt samen, så ska nok eg ta meg av det. Det e klart, folk komme nok te å snakka om disse pressangane i tiå som komme.

– På ein måde, ja.