Seks morgener

Drøset: ikke mye er sikkert når man har barn. Bortsett fra at ingen morgener er like.

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mandag: Trøtte? Det er ikke rart. Dere ranglet jo hele helgen. Kom igjen. Nå må vi få opp tempoet. Ja, det er meldt regn. Ja, det er mørkt ute. Nei, jeg kan ikke gjøre noe med de to siste tingene. Husk refleksvesten.

Tirsdag: Så kjekk musikk dere spiller da? Denne var på hitlistene da jeg var ung, vettu. Scatman Jones. «Ski-bi dibby dib yo da dub dub». Litt slitsom i lengden, som mesteparten av 90-tallet, men... Hvor er støvlene dine? Det pøser ute. Du kan ikke gå i vintersko nå? Passer ikke støvlene? Jamen, du gikk jo med dem før helgen? Men nå passer de ikke? OK. Bruk vinterskoene da.

Onsdag: «Ski-bi dibby dib yo» i dag også? Det blir jo litt mye, men.. hvorfor du har fått fårepølse på skivene? Det er jo det du liker best... men ikke nå lenger sier du? Javel. Men hvorfor går du i joggesko, det pøser jo ute. Har du vokst ut av vinterskoene også? Siden i går? Jeg kjøper nye støvler i dag. Ligger refleksvesten på skolen? Ta reserven.

Torsdag: Hvorfor du IKKE har fårepølse på skivene dine? Jamen... du sa jo i går... å. Glem det. Har du glemt reservevesten også? Jada. «Ski-bi dibby» til deg også. Se her, nye støvler. For store? De gamle var bedre? Men disse er helt like, bare et nummer større? Du bruker de gamle, fordi de passer likevel? Å. Kem bryr seg.

Fredag: Nei! Ikke Scatman! Alt annet, bare ikke Scatman. Plis. Ja, «Be bop ba boddda» til deg også. Og vi er tomme for fårepølse? Og det er det eneste du liker? Åååå. Fredag. Hæ? Skulle jeg hatt trafikktjeneste i dag? Hvor er min refleksvest da? På skolen? At jeg ikke har kontroll på noen ting? Takk skal du pigede ha. Hvorfor har du en gammel støvel og en ny forresten? Fordi det ville Pippi ha gjort? Kom nå. Vi er seine.

Lørdag: Nei. Du kan ikke stå opp nå. Klokka er 06.30. Den ene dagen i uka der du skal sove lenge, våkner du før fuglene fiser? Legg deg igjen. Hva? Du tenkte du bare skulle sjekke om lekseplanen for neste uke var lagt ut? Nei. Den går jeg ikke på. Hva planene er for i dag? Vi må handle flere refleksvester. Og fårepølse. Og Paracet. Ikke glem det siste.