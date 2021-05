Over og ut for fotballkarrieren

Det var på tide å ta en fot i bakken. Erkjenne nederlaget.

Foto: Shutterstock

Han kom aldri til å spille i den engelske ligaen. Premier League.

Aldri. Noensinne.

Det var bittert. Selv om oddsene hadde vært imot ham de siste tretti årene, minst.

Fotballkarrieren startet da han var seks, da han skårte på første trening. Etter det gikk det mer eller mindre nedover.

Han var mye innbytter de neste årene. Det var herlig. Så slapp han å spille kamp. Det var mye kjekkere å se på. Mye, mye kjekkere.

Han orket ikke stresset. Hver gang han hadde ballen, skulle motstanderen på død og liv ta den fra ham. Han fikk ingen ro over spillet. Til å tenke og få overblikk før han gjorde sitt neste trekk.

På benken satt han fint. Ingen knuffing. Og noen ganger satt han under tak.

Av og til lurte han på om han burde brukt tiden på noe annet. Satset mer på breakdance, for eksempel. Men han ble, i mange år.

Siden han la fotballskoene på hylla eller i bosset, var det aldri for sent å begynne igjen. Han kjøpte aldri nye sko, riktig nok. Men det ville bare tatt ham en halvtime, hvis for eksempel Viking ringte og ville ha ham på prøvespill.

Det var i Viking han hadde sett for seg å starte opp igjen, selv om det var et drittlag. Hvis han gikk tilbake til Vidar, ville det ta lengre tid før noen engelske klubber så talentet hans, og det kunne han ikke risikere. Ikke i hans alder.

Først skulle han få opp kondisen, og så skulle han bli venn med ballen igjen. Muligens var det også behov for å klemme inn en kneoperasjon eller to. Å få kneskålen ut av ledd i tide og utide ville ikke være et pluss på overgangsmarkedet.

Han skulle gi alt, noe som ville gi ham fast plass som spiss på Viking, og så ville agentene tipse en av de store klubbene i England. Og så videre.

Lenge hadde han ingen tid å miste. Men kondisen lot vente på seg, der han satt. Etter hvert som årene gikk, fikk han en stadig klarere følelse av at toget var gått. Til slutt innså han at siste tog hadde forlatt stasjonen for veldig lenge siden. Stasjonen var overgrodd. Naturen hadde overtatt.

Ingen på hans alder spilte i Premier League nå. Ingen var i nærheten, engang. Han ble nødt til å møte hintet.