Tonal trussel

Drøs: Vi vet hvor du bor. Og vi har lungekapasitet nok til å holde deg søvnløs frem til neste påske.

Kollega Letolin hadde et "artig" drøs i lørdagens Aftenblad. Synndagsskolelæreren ramset opp de mindre kjente budene, hvorav et skilte seg ut. Nei. Ikke det med at menn har lov til å ha sokker i sandalene. Eller det om at man ikke har lov til å bytte fotballag. Ingen av disse plager oss som har sett de ufortjent lettsindige lufte monstertednå sine i sandalene.

Men det var bud nummer 16 som vekket vår harme. Budet lød: "Du skal ikke drive kor". Nå har vi hatt den tvilsomme glede av å høre Letolin utfolde seg i musikalske rekker tidligere, og skjønner jo at han sliter med å få gang på organet annet enn til orgel- og husbruk. Men på vegne av oss som jevnlig, gledelig og trassig bryter bud nummer 16: "Ikkje kødd med oss".

For vi bare sier det, Letolin: Vi er mange. Vi kan synge. Og vi har kjøpekraft nok til å omgi deg med Fruktnøtt, i alle situasjoner. For nå er vi permittert fra å utøve korsang i noen uker, mens verden snubler fremover mellom smittetilfellene. Men i stedenfor å vansmekte hjemme, har vi koordinert kohortene våre, og lagt opp til retribusjon. Av det mildt bibelske slaget.

Så, se deg gjerne over skulderen. Vi vet hvor du bor. Hvor du handler. Og neste gang du ser i handlekurven din, har lørdagsbiffen blitt byttet ut med dine fryktede Fryktnøtt - av største størrelse - mens du vagt hører susen av basstemmen fra Händels Halleluja-kor fjerne seg.

Eller når fotballkanalen din, midt i det yderst spennende oppgjøret mellom intetsidende engelske lag, erstattes med nonstop-sending av atonalkunstnerenes samlede verk. Og tastene på fjernkontrollen er plutselig fastlimt på maks volum, limt sammen med noe som bærer en umiskjennelig nøtteduft.

Eller at det i milde netter, når du forsøker å sove, og har satt vinduet oppe på lufting, siden dette med fotballkampen gikk mer inn på deg enn du vil innrømme, så kimer det inn en kakafoni av lyd. Inntrengende. Sinte sopraner. Arge alter. Temperamentsfulle tenorer. Brunstige basser. For som sagt: Vi vet hvor du bor. Og vi har lungekapasitet nok til å holde deg søvnløs frem til neste påske. Minst. Dies Irae.