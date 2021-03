Je gjør alt je kan

DRØSET: Je vet ikke min arme råd, for je har gjort alt så går an for å redosere den coronensmitten hjemme hos osser, å alligevel så sie hu statsminister Ernen - fru Solberg - atte vi må gjørr enda mere.

arild i.

Forrige uge fikk vi ansadd enda en polakk så ska ta seg av rengjøringen å desinfiseringen av de andre polakkene så jobbe i huset vårt. Men han e jo på sånnet karantenehotell, å leve herrens glade dager, mens de andre polakkene våre e henviste til å vaske seg seg selv med sånnet desinfiserendes middel.

Vi vorderte lenge å installere en kjemiske dosj til desinfiseringsformål i kjelleren, der så polakkene våre bor, men je forsto det sånn atte noen av de va litt skeptiske til den idéen, å forresten så ble det rimeligere å ansedde en nye polakk til å vaske de andre polakkene manoelt. Det har jaffal je regnt meg frem til.

Borte hos von Winckelhumpen sine har de andre udfordringer. De har jo hond. Nærmere bestemt kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Når han legge ifra seg udi haven, må polakken dis, så forresten ikke e forriktige polakk engang, for det atte an komme fra borti Baltikom, desinfisere seg, før an tar på seg vernedrakt - å da må an hoske å ta av seg monnbindet, for ellers så kan an ble kvalte - å det vil de jo ikke ha noe av, selv om an komme fra borti Baltikom - før an desinfisere en plastikkpose av den sorten så hondeeierene bruge, plokke opp efterladenskabene, desinfisere posen enda en gang, å brenne an med flammekaster bag garasjen. Efterpå desinfisere an flammekasteren.

Sånn e det blitt å ha hond.

Dette gnage litt på von Winckelhumpen, for det atte han e jo med i Miljøpartiet de Galne, å der lige de ikke atte folk brenne ting i haven, men helledossen sie nå je, vi her oppe på Egenes har jo så store haver.

Je for min del trøste meg med atte du jaffal ikke får malarien, hvis du tar en liden jinn. Det kan jo ver atte det hjelpe litt mod coronen og.