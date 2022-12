Et nytt og bedre liv

Det viktigste med et godt nyttårsforsett er å senke listen slik at målet er overkommelig.

Fintol

Julen er en tid for fråtsing, og mye av maten inneholder både fett og sukker. Spesielt sunt er det neppe, men noen tradisjoner skal man jo ha.

De fleste trøster seg med munnhellet som sier: Det viktigste ikke er hva du spiser mellom jul og nyttår. Det er viktigere hva du spiser mellom nyttår og jul, altså ellers i året.

Men munnhellet om å spise sunt mellom nyttår og jul kan være litt forvirrende. Et åpenbart problemet er uttrykket som sier at julen varer helt til påske.

Når vi samtidig vet at kineserne ikke feirer nyttår før 22. januar, og at dette ofte er en fest som varer i 15 dager, blir det ikke så mange dager igjen før det plutselig er påske, eller jul igjen, for å si det sånn.

I respekt for de kinesiske tradisjonene pleier jeg alltid å utsette alle planer om et nytt og bedre liv til kineserne er ferdige med å feire nyttår – i midten av februar en gang.

Dessuten passer det veldig bra for oss som ikke er så glad i nyttårsforsetter.

For hvis nyttårsfeiringen er slutt i februar, og julen varer helt til påske, trenger man plutselig bare å spise sunt to måneder i året, altså februar og mars.

En slags faste midt i mellom der altså. Da spiser man jo sunt mellom nyttår og jul. For påsken er jo en slags mini-jul, der man henter fram igjen pinnekjøttet fra fryseren.

Dette er selvsagt langt mer overkommelig enn den tradisjonelle måten å definere jul og nyttår på. Da må man jo spise sunt helt fra 1. januar til 24. desember, og da ryker man garantert på en smell.

For selv om det er vel og bra å ha høye ambisjoner, må du velge et mål som er gjennomførbart.

Så mitt nyttårsforsett i år blir å trene mer og spise mer salat mellom midten av februar og palmesøndag 6. april.

Heldigvis pleier alle slike nyttårsforsetter å dø i løpet av januar, så det er ikke sikkert at jeg må gjennomføre.

Men det er jo fint å ha et mål.