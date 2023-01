Hvorfor spiser folk knekke­brød?

DRØSET: Knekkebrød er verken brød eller kjeks, så hva skal vi egentlig med knusktørt brød som lager en irriterende knaselyd?

Fintol

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Vanlig brød passer bra både til frokost, lunsj og kveldsmat, og surdeig tar smaksopplevelsen til nye høyder.

Kjeks har aldri vært noen personlig favoritt, men gir i det minste ungene ny motivasjon på skitur. Den kan også spises helt for seg selv og er gjerne søt på smak. Dessuten er knasingen lettere å akseptere utendørs.

Verre er det med knekkebrød. Ikke er det søtt, ikke kan det spises alene og ikke nytter det å lokke ungene med på skitur. Du kunne like gjerne spurt om de ville ha litt rå spinat – den smaker kanskje litt bittert, men er i det minste saftig.

Å spise bart knekkebrød er som å spise sand i Sahara: Tørrere kan det ikke bli.

Et godt brød har sprø skorpe og en saftig og myk kjerne som en belønning for at du tygger deg gjennom den knasende utsiden. Samtidig gir innsiden en fin kontrast til skorpen og gjør at du får to helt ulike teksturer.

Et brød som ligger for lenge i en papirpose blir faktisk tørt som knekkebrød, og ingen spiser da den tørre skiva helt ytterst på brødet. Den skjærer man av for å komme til den myke kjernen som finnes der inne et sted.

Et knekkebrød har ingen myk kjerne - det er like tørt tvers igjennom.

Jeg skal innrømme at jeg spiser et knekkebrød i ny og ne bare for variasjonen sin del og for å få en bekreftelse på at brød smaker bedre.

Daglig inntak av knekkebrød, derimot, har aldri vært en god idé.

De som velger knekkebrød fremfor brød på daglig basis kan heller bidra til å redusere matsvinnet i verden ved å spise de tørre brødskivene som har ligget litt for lenge i en papirpose på benken.

Så får vi som foretrekker brød heller tåle den litt irriterende knaselyden – og tenke at det er bra for miljøet.