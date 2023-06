Tips og råd til deg som fyller 50

Å runde et halvt århundre kan være fælt. Her får du litt hjelp.

1. Slapp av. Grunnregel. Alle de neste punktene viser tilbake til denne. Høydepunktene ligger bak deg, både på jobben og damefronten.

2. Kjøp motorsykkel.

3. Det er riktig at du nærmer deg din siste dag, men det gjorde du i går også.

4. Nå kan du identifisere deg med hurra for bamsefar-sangen.

5. Ikke google hva som skjer med deg etter fylte 50. Ikke!

6. Det som står på nettet, trenger ikke være sant.

7. Du forlater landets mest utskjelte menneskegruppe, menn som pusher 50. Gruppen «menn som pusher 51» er ren og fri.

8. Vær glad du lever. Hvis du ikke greier det, kan du iallfall være glad for at risikoen for farlige sykdommer stadig øker. Og så kan du kjøpe motorsykkel.

9. Vær glad du har lever.

10. Kos deg med gamlishumoren din.

11. Hvis du vil leve til du er 55: ikke kjøp motorsykkel.

12. Du kan spise napoleonskake uten at noe skurrer. Resten av livet ditt kan du bruke på å finne ut hvordan du best skal angripe dette umulige kakestykket.

13. Du kan gi opp Sommerkroppen 2023, 2024, 2025 og så videre og videre. Du vil aldri komme i nærheten av Sommerkroppen 1993 uansett.

14. Tenk på hvor fint det egentlig var å bli 30 og 40, og at det den gang ikke var grunn til å ha angst.

15. Siden du sjelden skal noe kjempeviktig etter fylte 50, kan du ta livet mer med ro.

16. Er du gift, og mer enn middels fornøyd med det, bør du bare fortsette med det. Du vil ikke ut på markedet i denne alderen.

17. Nå er det på tide å sjekke ut P1+. Jens Book Jensen er fortsatt hot.

18. Dagsrevyen vil bli mer og mer spennende for hver dag som går.

19. Tiden er inne for å lære seg å vaske ull uten at plaggene blir til dukkeklær. Les på vaskelappen, sier de.

20. Interessen for gamle trebåter vil skyte fart. Ønsk deg en tur med Stavangers egen porsgrunnsbåt «Wyvern» i bursdagspresang.

21. Hvis du ikke er blitt vegetarianer, blir du det aldri. Spis derfor pølser med god samvittighet.

22. Du trenger helt sikkert en ny drill.

23. Aldri gå mer med tights, heller ikke på trening, og iallfall aldri på «trening».