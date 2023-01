Ny skrekkfilm

DRØSET: Kristoffer Joner i ny film.

Kristoffer Joner

Letolin

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

– Vi har en idé til en film. En skummel film, nesten en skrekkfilm, som vi tror vil så godt an.

– Jaha? Fortell.

– Du har sett «Bølgen», «Skjelvet» og «Nordsjøen»? Dramatiske katastrofefilmer.

– Og dette er en ny sånn film?

– Helt riktig. Første scene: En mann sitter for seg selv, på et kontor. Han er en sånn akademikertype, litt professoraktig. Vi ser for oss Kristoffer Joner.

– Ja vel? En sånn «nå kommer katastrofen»-film?

– Nettopp. Denne mannen sitter og jobber intenst med et eller annet når telefonen ringer. Han stirrer ut i luften, full av angst, før han tar opp telefonen og svarer. Så blir han helt stille. Skrekkslagen. Øynene blir store, pupillene utvider seg og vi ser at han blir livredd.

– Kult. Hvem er det som ringer?

– Vent litt. Rommet blir mørkere. Det har begynt å regne. En tordenskrall høres. Først ringer vår mann til sin kone. Han stotrer og klarer ikke å få fram ordene. «Du ... nå ... herre ... nå ringte de ... nå skjer det ... Gud hjelpe oss alle».

– Dette liker jeg.

– Så tar mannen en ny telefon. «Jeg trenger hjelp», sier han. «Jeg klarer ikke dette alene».

– Bra, bra. Men hvem var det som ringte den første gangen?

– Vent litt. Mannen slår av lyset. Han tar på seg en tykk jakke, skrur av alle ovnene og tar en lang slurt av en lommelerke. Kanskje han kikker bort mot et våpenskap. Vi får et nærbilde av en nøkkel.

– Huff, det er såpass?

– Ja, det ser ikke bra ut.

– Men hvem var det som ringte?

– EU-kontrollen.

– Hva?

– De ringer fra verkstedet som har hatt EU-kontroll på bilen. Han i andre enden sier «duuuu, det er et par småting her...».

– Nei, nei, nei!

– Jo, og så raser verden, for dette blir ikke billig.

– Aiaiai. Det høres fryktelig ut.

– Vi snakker nok 18-årsgrense her. Minst!

– Kristoffer Joner i «EU-kontrollen». Folk kommer til å bli vettskremte.