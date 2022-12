Kånås jul

Nå nærmet julen seg med stormskritt. Ville hun rekke det denne gangen også?

Forberedelsene til julen hadde pågått for alvor siden pepperkakene ble satt ut i butikkene i begynnelsen av august. Hun fikk alltid sjokk når det skjedde. Væ, det er jo snart jul. Men det var også en god følelse.

Maen virket mest uinteressert i hele julen. Han ble liksom med på noe av opplegget, men antakelig var det mest for syns skyld. Det var som om han skiftet verden med en gang det var snakk om julepresanger og andre viktige spørsmål.

Hva skal vi kjøpe til den? Til den da? Og den og den? Men den da? Hvor mye? Så mye? Men den da? Hvor mye der? Så lite? Skal du bidra med noe her? Så du skal ikke være med på julå i år? Ikke i år heller? Hvorfor tror du jeg er sur? Er du sur?

Sånne spørsmål.

Hun gledet seg alltid til desember begynte. Da kunne hun endelig velte seg i alt julen hadde å by på, alt som hun hadde nektet seg fram til 1. desember. Hun smakte for eksempel ikke en dråpe julebrus før julemåneden var her. Ikke et sekund før.

Pinnekjøtt smakte hun ikke før julaften. Hun ville ikke ødelegge julaftenfølelsen med en følelse av å ha spist det samme tidligere den samme måneden, eller året, for den saks skyld. Helst ville hun unngått pinnekjøtt på påskeaften også, siden det ble litt nært opp mot jul, men i maens familie var det en tradisjon, og var det noe hun hadde respekt for, var det tradisjoner.

Hun elsket tradisjoner. Maen kalte det tvangstanker. Det var derfor han kunne sitte og gafle i seg pinnekjøtt når som helst på året, bare han fikk det servert. Hjemme fikk han ikke lov til å ta i pinnekjøtt før dagen før dagen, når han skulle legge det i vann.

Hvert år hadde hun planer om å være ferdig med alle stress-tingene før desember, sånn at hun bare kunne nyte de siste ukene. Men det gikk aldri. Nå var det bare fire dager igjen. Og huskelisten skulle fortsatt bli større før den ble mindre. Neste år skulle hun begynne planleggingen før sankthans.