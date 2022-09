Sjynt å kjøra sykkel

Drøset: Stavanger-syklistene er de mest fornøyde i landet. Forstå det den som kan.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er veldig bra å være syklist i Stavanger, skal vi tro en ny undersøkelse. Eventuelt er det skikkelig dårlig å være syklist alle andre steder, men det er ikke godt å si.

Det eneste som er sikkert, er at Stavanger er et slags eldorado for syklister, sånn rent bortsett fra et par detaljer.

Det er for eksempel ganske mange steder hvor det ikke er sykkelsti. Da kan man enten ha syklister i veibanen, hvor de kan irritere bilister ved å sykle mye saktere enn bilene kjører, ofte i provoserende klær i løgne neonfarger. Noen kan også provosere bilister ved å sykle over fotgjengerfelt, mens andre kan velge fortauet, og derfor irritere fotgjengere ved å plinge på dem når de breier seg over hele fortauets bredde, eller selv bli irritert av fotgjengere som oppfører seg slik fotgjengere ofte gjør. Da kan syklistene velge å sykle i gangfart for å være på den sikre siden, eller kjøre ut til bilene igjen, hvor de i hvert fall ikke er velkomne.

Et annet felt hvor Stavanger har en del å gå på, er innenfor topografi. Det er ikke akkurat direkte flatt, som vi vet. I tillegg har det en tendens til å regne vannrett til alle årstider, gjerne kombinert med litt herlig slaps og is om vinteren. Man kan selvsagt gjøre det litt enklere ved å velge el-sykkel, men det forutsetter at man har råd til denne ekstra posten på strømregningen.

Det kan også være komplisert å få parkert sykkelen, spesielt i Møllebukta og ved kirkegården på Eiganes, hvor bobilene etter sigende står så tett at det er umulig å skvise inn selv en beskjeden liten sykkel. Det har i hvert fall vært tilfeller av at noen har hørt at det kan ha vært sånn.

Sånn rent bortsett fra dette, er sykkelen selvsagt en fullgod erstatning for bilen, spesielt om man er risikovillig, har vanskelig for å bli irritert, ikke skal handle noe mer enn det som får plass i lommen, og tror på den floskelen om at det ikke finnes dårlig vær. God tur.