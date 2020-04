Lunsjdeit

Drøs: Ingenting er som å sitte i solen og vente på noe godt.

Publisert: Nå nettopp

Hun var først denne gangen, så hun satte seg bare til rette og kjente at skuldrene senket seg. Det var deilig med en ekte feriedag, og bare ta det med ro. Gudene skulle vite at det hadde vært travelt nok det siste året.

Gjengen hadde avtalt å møtes til lunsj, sånn litt utpå formiddagen, men ikke så seint at det ble til hinder for resten av dagen, eller at de skulle bli for solgangsbrisne.

Over henne var det blå himmel. Tempen var slettes ikke verst. Hun hadde et glass vin foran seg, italiensk naturligvis, when in Rome og sånn, og nye sko på beina etter en impulsiv handlerunde.

Der kom de de andre i turgjengen ramlende inn i tur og orden. Noen slet litt med å finne frem, fortalte de, men de kom fort inn i det. Dessuten, det var jo litt italiensk å komme dinglende sånn på tampen. Bare én manglet. Men der, der kom hun, rød i kinnene.

– Jeg ble litt forsinket, hadde noen telefonavtaler jeg måtte ordne, sukket hun. De andre laget medfølende lyder. Ikke alle kunne legge bort jobben sånn helt uten videre. Selv om det jo var jentetur.

Skravla gikk. Det var ikke så lenge siden sist de hadde møttes for å planlegge, men etter mange år på hver sine kanter av landet, var det nok å dekke inn.

Hun lente seg tilbake, Jenteturer burde komme på blå resept, tenkte hun. Latteren satt stadig løsere, og en herlig pastalunsj ble fortært. Litt forskjellig meny, og noen forsinkelser, men sånn er det jo når jentene samles. Hun ene flørtet hemningsløst med kelneren, og fikk gratis påfyll og lange blikk som hintet om at det tross alt snart var freddan, til latter og godlynt mobbing fra de andre. En time gikk fort.

– Jeg må tilbake på jobb. Men dette var koselig. Nesten like koselig som det skulle ha vært,. Men helt som Roma er det likevel ikke, sukket den ene fra en litt flimrende mobilskjerm.

De andre var enige. Så logget de av og gikk tilbake til den langt mindre glamorøse koronahverdagen. Men fortauskafeen i Roma sto klar og ventet på dem til de kom. Det var hun sikker på.