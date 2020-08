DRØSET: Lionel Messi, verdens beste fotballspiller (unntatt André Danielsen, men han har lagt opp) er bare en signatur (og noen milliarder) unna å bli Viking-spiller. Bjarne Berntsen har lokket ham med denne skrytelista:

Hjem-jobb-hjem-ordningen bør lokke voldsomt. Messi vil kunne reise kollektivt fra sin toroms i Bekkefaret til Jåttåvågen for bare 500 kroner i måneden. Det er veldig rimelig. Pengene han sparer kan gå rett i på BSU-en til ungene.

Preikestolen. Dritfin natur, mange likes på Instagram.

Ryfast kommer til å være gratis helt til Vegvesenet får orden i sysakene, altså inn i evigheten. Hvis Messi får seg hytte på for eksempel Fister, vil han spare en formue på at det er gratis i Ryfast.

Stavanger er ikke Bergen, noe som jo definitivt er et pluss.

Ifølge gode kilder er Viking-trener Bjarne Berntsen villig til å flytte Veton Berisha litt ut mot høyre for å få plass til Messi på laget. Hvis Messi leverer på trening, selvsagt. Bjarne er tydelig på det. Messi MÅ levere på trening.

Gladmat-festivalen. Tenk så kjekt det hadde vært for Messi å flytte fra den fattige matkulturen i Barcelona og få oppleve hundretusener som samles til vårrullspising med 1,2 i promille i Vågen.

Mulig badeland i sentrum. Arbeiderpartiet har foreslått å bygge badeland i sentrum. Gi dem 10–15 år, så er nok det skrinlagt, men brosjyrene er veldig flotte.

Været. I Barcelona er det jo grusomt varmt hele tiden. Det slipper Messi i Stavanger. Her har vi verken sommer eller vinter, bare en konstant miks av kald vår og våt høst.

Stavanger er ikke Oslo, noe som definitivt er et pluss.

Gratis SFO for førsteklassinger. Messi kan spare store summer på at denne oppbevaringsordningen er gratis. Arbeiderpartiet vil også ha gratis skolemat for alle. Gi dem 10–15 år, så er nok det skrinlagt, men brosjyrene er veldig flotte.

Kort vei til Brekko. Messi har sikkert vært med på mye, men du har ikke levd før du har vært med på en friluftsgudstjeneste i Brekko.

Den internasjonale byen. I Pedersgata er det både nudler og kebab. Stavanger har dessuten gode forbindelser med den store verden. Vi har direkteruter fra Sola til både Aberdeen og Gdansk. Dessuten har mange nasjonale og internasjonale oljeselskaper egen postboks i Stavanger.

Jærstrendene. Aaahhhh.... 14 grader i vannet og stiv kuling. Det har de ikke i Barcelona.

Kulturhovedstaden. Vi var europeisk kulturhovedstad i 2008. Fruktene av dette kan Messi se i flotte brosjyrer.

Smartbyen Stavanger. Masse folk jobber med det, ingen vet hva det er. Men de lager noen av de mest framtidsretta brosjyrene du noen gang har sett.

Gamle Stavanger. Dritgamle hus med skikkelig humpete veier. Du kan si mye om Barcelona og andre byer i utlandet, men en gamleby har de neppe.

Festivalbyen Stavanger. På Kapittel-festivalen kan Messi oppleve folk som er helt enige i at ytringsfridomen er under press i arabiske land diskutere i hvilken grad ytringsfridomen er under press i arabiske land, og det er bare ett eksempel. Vi har også festival for nederlandske dj-er (Utopia), festival for folk som ikke kan noter (Maijazz), en egen festival for eldre, tunghørte og godt bemidla folk fra Egenes (Kammermusikkfestivalen) og et eget stevne for forurensing (ONS).

Revy-miljøet. Det er godt mulig Messi får sett noen løgne revyer i Barcelona. Men jeg tviler sterkt på at han har sett for eksempel Bøgvall Kai, i så fall bare på video. Men å se det live? Aiaiai, Lionel... Helv#%$ så stiligt!

Et levende, friskt og dynamisk offentlig ordskifte. Det koker ofte i Stavanger-politikken. Høyre sier «ja, jo», så sier Ap «tja, nei», og sånn holder de på, helt til Mímir Kristjánsson kommer inn og brøler «Riv driden og skyt de rike!». Så arrangerer Aftenbladet en debatt på Sølvberget der en aviskommentator sier at «her må vi se nyansene», og alle klapper for det.