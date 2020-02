Tunnel-tull

Det er for galt at man ikke har tilrettelagt bedre for folk som vil ta selfie i Ryfast.

Bare for å ha sagt det med en gang: Det er selvsagt fullt forståelig at så mange har lyst til å kjøre tunnel for å spise lunsj eller middag på kinarestauranten på Jørpeland. Ikke et vondt ord om stedets sikkert utmerkede biff i peppersaus, men det er en del som tyder på at det er reisen selv, og ikke reisens mål, som mange ganger er målet med reisen gjennom tunnelen.

Det er ikke hver dag man kan kjøre gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel for første gang. De fleste av oss opplever det kanskje bare en gang eller to i løpet av livet. Vi snakker med andre ord om en skjellsettende begivenhet, en merkedag og noe man vil huske til evig tid, eller i hvert fall fram til man ser lyset i enden av en helt annen tunnel. Da må selv det ypperste av kantonesisk kokekunst på Jørpeland se seg slått, sånn rent opplevelsesmessig.

I lys av dette er det lett å forstå at enkelte velger å ta en liten pause underveis, for virkelig å få tatt inn alle inntrykkene. Det er jo grenser for hvor mye man får med seg hvis man suser igjennom i 80 km/t. Vegvesenet burde selvsagt ha tenkt på dette og etablert en rasteplass midtveis, slik at folk kunne fått stoppet under regulerte forhold.

Mitt håp er at de ansvarlige har lært av denne fadesen, og at de sørger for å etablere små holdeplasser i de kommende tunnel-løpene. Det er for galt at folk som opplever et av sitt livs største øyeblikk ikke skal få anledning til å dokumentere dette med en selfie eller to, uten å måtte bryte en drøss med trafikkregler. Hvis man ikke har avfotografert en begivenhet med mobilen, har den som kjent ikke egentlig funnet sted.

Heldigvis går det an å jukse litt, hvis man nå har vært så uheldig å kjøre igjennom tunnelen uten å få mulighet til å stoppe og fotografere seg selv. Stikk i strid med hva man skulle tro, er nemlig tunneler såpass like hverandre at det går an å ta selfien et helt annet sted, og så drive med litt historieforfalskning. Ikke optimalt, selvfølgelig, men bedre enn ingenting.

