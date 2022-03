Søg tilflokt!

DRØSET: Hvorhenne e det nermeste tilfloktsrommet, i tilfelle rosserene komme?

arild i.

Det va von Winckelhumpen så nevnte det, her en kveld så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Det innlysendes svaret e jo sånn: Her oppe på Egenes e det nermeste tilfloktsrommet det private tilfloktsrommet så du har fått bygd onder huset ditt.

Det har seg nemlig sånn, atte rosserene har gått inn i Okrainen, å da e plotselig von Winckelhumpen blitt veldig, veldig redde for det, atte vi kan ver de neste. For så an sie: Når vi slår de konkors for det atte de tar Okrainen, da har de ikke noe aent valg enn å komme her for å ta oljen våres, for ikke å glemme de isfrie havnene.

Derfor har von Winckelhumpen fonne frem den lettere forløpte mauseren så gamle von Winckelhumpen brokte onder krigen, allså boerkrigen. Å for sikkerheds skyld så har je fått ned farfar sin noe patinerte moskedonder fra loftet, å posst an helt rene å fine, sånn atte je kan legge meg ned bag ligosterhekken å knerte de én efter én, når de komme.

De kan bare våge seg.

Hjemme hos osser har vi heldigvis et forriktig bomberom i kjelleren med sikkerhedsdør til vinkjelleren, så vi ska greie oss et par uger på noen bokser med confit de canard å foie gras å aen nødproviant så vi har ståendes, men borte hos von Winckelhumpen sine e der visst ikke orden på noen ting, så kanskje de bare må overgi seg med det samme.

Hva gir du meg?

Vi her oppe på Egenes e tross alt kjende for å kjempe til siste dråbe med jinn, før vi vinke med det hvide silkelagenet. Eller jaffal til siste dråbe med tonic water. For det har seg jo tross alt sånn, atte både je å forfedrene mine har fått mange til å slide seg helt ud for atte vi ska ha formuer, å det forvente vi atte andre har respekt for.

Det skolle jo bare mangle.

Så mens vi vente på rosserene sedde je meg foran peisen å posse moskedonderen, mens je har meg en liden jinn. Det e best å ver forberedde.