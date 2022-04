Hotellrommet

DRØSET: Kven fann på at det måtte vera 43 grader på hotellrommet?

Han kjende det då han opna døra inn til rom 438. Lufta som slo mot han var badstuaktig varm.

Ute var det kaldt. Han var godt kledd. Vel inne på hotellrommet måtte han få av seg nokre av tekstila før han blei gjennomsveitt.

Han starta jakta i berre t-skjorta. Kor kunne det vera ein termostat? Fanst det eit vindauge å opna? Var her ein ovn han kunne skrua av? Han fann ingenting.

Utanfor det brennvarme badet var det både brytarar, knappar og eit lite rundt hjul med ulike tal rundt. Han trykka på knappane, lys gjekk av og på, han vrei det vesle hjulet så langt ned som råd, utan at han forstod meir av kva hjulet styrte.

Han håpa på det beste, tok på seg genseren igjen og gjekk ut på seminaret han hadde kome til byen for.

Då han kom tilbake same kveld, konstaterte han at her var like varmt. Før han la seg til i den store senga, med alle dei altfor mjuke putene, tok han av seg alt han hadde av klær. Sjølv det minste frimerke av tekstiler ville kjennast som ei dundyne i hotellets tunge tropevarme.

Det tok ikkje meir enn eit par minutt før han innsåg at han ikkje kunne ha dyna over seg. Han la seg oppå alt av sengeklede, splitter naken, prøvde å liggja musestille for ikkje å driva opp varmen. Likevel låg han der, i naken sjøstjernestilling, og galsveitta.

Dei neste timane fekk han god tid til å reflektera over dette tilsynelatande universelle: At alle hotell tydelegvis meinte det var ein god idé å varma opp romma til ein stad mellom Death Valley og finsk sauna. At det som kjendest som rundt 43 grader var ein perfekt temperatur for søvn og trivsel. Og - viktigast: At gjesten på ingen måte måtte kunna påverka denne temperaturen.

Han stod opp, klissvåt av sveitte, sviande i augo, svimmel av søvnmangel, og starta ein ny, desperat, ekspedisjon på jakt etter ein brytar. Etter å ha jobba seg gjennom golv, vegger og tak, fann han endeleg ein panelovn gøymt bak det tunge gardinet til vindauga ein ikkje kunne opna. Omnen stod på fullt.

Han reiv ut kontakten. La seg på senga igjen. Rasande. Kokvarm. Søvnlaus.

Skulle aldri bu på hotell igjen.