Adle duene, del 2

Drøset: Hjemmekontor brakte henne litt tettere på naturen enn planlagt.

Hun hadde fått hjemmekontor. Det var noen ulemper, naturligvis, blant annet lang avstand og tre trapper for å hente seg en kopp te, men også fordeler. De første dagene hadde hun vært i stuen, omgitt av barn som skulle inn og ut av virtuelle lekserom og aktiviteter, samt mates og luftes.

Denne uken satt hun på loftet, det var fredeligere. Ikke minst slapp hun den ustanselige tutingen fra duene som hadde slått seg til i luftekanalen under kontorplassen hennes på jobb, og holdt et ustanselig bråk hver gang hun forsøkte å konsentrere seg. Men nå slapp hun det.

Fredelig. Utsikt til grønne hager og – miraklenes tid var ikke over – blå himmel! Ah. Arbeidslysten steg. Nesten påskestemning.

Hun rakk tre minutter før det begynte. Først litt forsiktig. Uuuuuuuu. Huuuuuu. Pift. Kunne være vind. Oooooooohooooooo. Neida. Ikke snakk om at det kunne være... duer? Nå igjen? Hun gløttet ut vinduet. Ingen spor av dem. Hun måtte ha drømt det.

Ohohohohohooo! Det var ikke mulig å ta feil. Duer. Og så husket hun på at det bodde et villduepar i nabolaget. De valgte taket hennes som utgangspunkt for å kommunisere.

De var som et godt gift ektepar, i hver sin ende av stuen. Dialogen kunne vært mye enklere dersom de bare hadde satt litt nærmere, og løste problemene sine der og da. Hallo, korona-regler gjaldt ikke for dyr. Men nei da. De holdt det gående. Hun åpnet vinduet, og forsøkte å hosje dem bort. Til ingen nytte. Noen ganger tok de seg en flytur for å finne mat, men så var de tilbake. Den endeløse dialogen fortsatte. De hadde mye å snakke om. Det skulle bygges reir. Beliggenhet er alltid viktig. Det skulle planlegges egg. Telles katter i nabolaget.

I det minste visste hun at taket var så skrått at noe reirbygging var nytteløst. Gruuuuuuhuuuuuuouou.

Hun lengtet til kontorfellesskapet igjen. Der var det både påfugler, masekråker og noen gjøker iblant, men i det minste så mye bråk til tider at duene druknet.