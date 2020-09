Lakliss

Drøs: Hun var omgitt av rare folk. Lakris var bare beviset på alt som var feil.

I mange år hadde hun fått høre at hun hadde sære vaner. En del av dem var hun rimelig sikker på at hun hadde riktig om. Som at meierismør ikke skal stå fremme i 25 graders stuetemperatur. Det hører hjemme i kjøleskapet, ellers oksiderer det. Nei, det er ikke "te" når det ikke inneholder blader fra arter av Camellia sinensis. Inneholder det kun blader av solbærbusker og lakrisrot, er det ikke te, men urtete.

Lakrissmaken ødelegger jo et hvert fredelig pauseøyeblikk med tekoppen. Lakris snek seg inn i alt.

For så mange ganger hadde hun for eksempel blitt bydt noe "godt". Bare for å oppdage at det var lakris. Lykkelig tatt i mot en tyggis, for så å brekke seg, helst litt i det skjulte.

Selv kom hun fra en lakriselskende familie. Moren ble fortsatt, etter 40+ år som mor, overrasket over at eldstebarnet ikke vil ha lakris.

Lakris snek seg inn de rareste steder. En av livets store gambling-akter, var sjokoladeblandingen der det var 50/50 sjanse for at den fristende sjokoladen man ble tilbudt inneholdt deilig bringebærgelé - eller lakris, noe som gjorde at de gangene hun gutset og tapte, oppsto problemet om hvor og hvordan hun skulle kvitte seg med den ekle klumpen uten å vekke oppsikt. Lekekameratene som røykte lakrispiper, spiste svarte godteribiter så det rant ut munnvikene, mens hun standhaftig snudde ryggen til. Det var noen tøffe år.

Et legendarisk bilde fra ungdomstiden er av en jentegjeng som strålende blide akkurat har helt innpå en shot. Zoomer man inn, ser man hennes ansikt, fortrukket i grimase. Lakrissmak på shoten. Men har man dårlig råd som student, tar man det man får tilbudt gratis...

Og nå. Sist i rekken: Lakrisbrunost! Helligbrøde. Selv likte hun julebrunosten med hint av kardemomme, men et sted fikk grensen gå.

Hun regnet ungene for å være ganske oppegående, men her kom ildprøven i deres forhold til 'na mor: "Se her, vil dere ha disse?" Hun rakte frem esken med lakriskuler. Ungenes ansikt vrengte seg i avsky. "Lakris? Nei, hvem spiser vel det griseriet?". Hun kjente en varm glede bre seg. Ungene fikk hente seg is i belønning.

Alt var ikke tapt likevel. Sakte, men sikkert skulle de triumfere.