Strygefritt

DRØSET: Få det strøge.

Strygefrie kjortel? Særligt!

Leif Tore Lindø Journalist

– Josef? Ska du gå sånn på julaftå? Ska du gå med den kjortelen? E an strøgen?

– Hæ?

– Strøge kjortelen? Har du’kje strøge kjortelen?

– Neeeei, det e ikkje nødvendigt.

– Ja, det e faktisk heilt nødvendigt. Mhm, ja. Då får eg stryg’an.

– Men Maria, det e jo ein strygefrie kjortel.

– E det mor di så har sagt at an e strygefrie? Strygefrie kjortel? Ha! Det e det dommaste eg har hørt! Typisk di slekt. Den slektå hadde ikkje strøge någe så helst hvis det ikkje va for at de strøyg i det mesta på skolen.

– An e strygefrie! De står te og me på lappen.

– Å ja? Så nå kan du plutselig lesa? Herrlighet, du e jo analfabet, Josef, men nå kan du plutselig lesa på lappar og allslags? Ikkje skap deg. Hørr: Den kjortelen må strygas.

– Koffer e det så nøye.

– Dårr kan komma folk.

– Komma folk? Her? Kem då?

– Nei, plutselig rege det forbi någen gjetera elle någen vise menn eller någe. Du vett aldri. Sånne vise menn, vettu, di e darr mange av. Di fleste menn tror di e vise, men så e di ofta bare menner når det komme te stykke. Koss kan det ha seg, Josef, at så mange menner har så møje selvtillit og så liden selvinnsikt?

– Nei, eg vett ikkje eg. Koss kan det ha seg at så mange damer har så enormt møje kler, og samtidigt ingenting å ha på seg?

– Å, må kutta ud, Josef. Nå skabe du deg. Stryg nå den kjortelen.

– Ja vel. Eg finne fram strygejernet.

– Å, må kutta ud, Josef. Strygejernet e ikkje oppfonne ennå. Bare dask samen to steinar sånn så adle andre. Og litt ryddigt kan det jo ver her hvis det slenge innom någen gjetarar, selv om hun strygefria mor di ikkje brydde seg om å rydda hjemma hos dokk. Plutselig står di her, sa Maria, elle di ligge på kne og tilber eller någe. Og då vil ikkje eg at di ska bli fodle i støv. Di kan ver allergiske, ka vett vel me? Gluten, laktose og støv, vettu, det e di tri store. Då begynne nysingå, og då begynne testingå, og då begynne karantenene. Me vil ikkje der, vil me vel?