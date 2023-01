Kom i gang med Sommerkroppen 2023 (SK23)!

Sommerkroppen 2023 (SK23)

Nytt år, nye muligheter.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Sommerkroppen 2023 (SK23) var absolutt innen rekkevidde. Et halvt år med massevis av kvalitetstrening og mager kvalitetsmat ville gi underverker, ifølge forskning. Han hadde trynet ettertrykkelig på SK22 – i likhet med SK21, SK20, SK19, SK 18 og SK17. Og SK16, SK15 og SK14.

SK10 var ikke så aller verst, selv om den ikke var i nærheten av SK93.

Han burde jo ha planlagt litt bedre, denne gangen også. Helt ubevisst hadde han muligens planlagt å starte oppkjøringen på årets første mandag, altså 2. januar. Men det kom han ikke på før dagen etter. Så da var det bare å vente til årets andre mandag.

Da årets andre mandag nærmet seg, fikk han en åpenbaring. Det var jo bare tull å starte så tidlig på året. Alle andre begynte jo i begynnelsen av januar, og hvor mange klarte å holde det gående fram til strandlivet begynte? Ikke mange, ifølge forskning.

Sant å si hadde han jo selv feilet hvert eneste år siden 1993, og det var ganske sikkert fordi han hadde startet året altfor brått.

Denne gangen skulle han ligge på været de første ukene, og så, når alle de andre hadde gitt opp, skulle han snøre på seg joggeskoene, trampe dem rene for støv på trappen, og så sette av gårde, det vil si gå, til Mosvatnet, det evinnelige, og så flytte føttene fortere og fortere, helt til han var forbi gangfart og det objektivt sett kunne kalles jogging.

Det eneste som kunne hindre ham, var de hensynsløse gaggene, som alltid dreiv og virret rundt på turveien, på evig jakt etter tørre brødsmuler.

Målet var fortsatt det samme: Å slite seg rundt det erkekjedelige Mosvatnet nok ganger til at han kom «i form», og at det tullevatnet ble for lite, slik at han måtte avansere til Store Stokkavatn. Og deretter maraton en gang på høsten, etter å ha spradet litt rundt på distriktets strender i sommermånedene.

Nå var han snart i gang. Dette var året. SK23.