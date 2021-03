Krøll på helsestasjonen

Ting gikk ikke helt etter planen på helsestasjon. Derfor en oppklaring.

Foto: Pål Christensen

Kjære helsestasjon

Jeg var på nylig på fireårskontroll med fireåringen på deres helsestasjon.

På forhånd ante jeg ingenting om at guttungen skulle opp til en slags eksamen. Hvis jeg hadde visst det, ville vi selvsagt ha øvd på grunnleggende ting i tiden før.

Jeg er ganske sikker på at han er særdeles evnerik, og at han kan nå så langt han vil, bare vi foreldre kjører ham rundt på alt.

Men jeg har en følelse av at han ikke fikk vist hvor genial han er.

For eksempel vet han godt forskjellen på en rød og en blå dør. At han nektet å svare da helsesykepleieren spurte ham om igjen og om igjen, betyr ikke at han ikke kan fargene, men heller at han havnet i en svært presset situasjon der og da.

Senere sa han fargene på ulike gjerdeplanker, så der fikk han heldigvis reddet seg inn. Men det var rett før det hadde gått inn i journalen at han ikke kan forskjellen på rød og blå, noe som ville vært tragisk for hans muligheter senere i livet.

Verre var det da han plutselig ble presentert for en tegning med en unge som satt i et badekar, og vannet fosset ut av kranen. Helsesykepleieren spurte hva som ville skje hvis vannet fortsatte å renne når badekaret ble fullt. Til det svarte min sønn at vannet ville gå opp i verdensrommet.

Det er selvsagt ikke riktig, og det vet han nå. Vi hadde en gjennomgang på dette etter kontrollen, og han fikk se med egne øyne at vannet gikk over kanten og ned på gulvet, og ikke opp i verdensrommet. Vi måtte bruke en del tid på å tørke opp gulvet etterpå, noe som nok gjorde at kunnskapen på dette punktet vil sitte som spikret.

Det siste jeg vil ta opp, er svaret han ga da han fikk se en tegning av en jente og en gutt. Begge var nakne. Helsesykepleieren spurte fireåringen hva som var forskjellen på dem. Han svarte at gutten hadde en lekebil i hånden.

Riktig observert, men det var helt klart ikke det helsesykepleieren var ute etter denne dagen, på selveste 8. mars. Kanskje er guttungen blind for kjønnsforskjeller, noe som kan være positivt i mange kretser, men jeg vil bare understreke at han vet forskjell på mor og far. Pluss mye, mye mer i verden.

Det var alt.