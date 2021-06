Kamp er kamp

Norge er heldigvis ikke med i årets EM i fotball. Men noen må vi jo holde med.

Foto: MIKE HEWITT / X01348

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Nå tror jeg at jeg holder med Danmark, sa kånå etter dramaet i København.

– Ja? Vi holder jo alltid med Danmark.

– Alltid? Hvorfor?

– Fordi de er Danmark. De er våre nordiske brødre, men på en annen måte enn svenskene og finnene. Danmark har hatt folk som Preben Elkjær, Michael Laudrup, Peter Schmeichel og han Jesper-fyren som slo den katastrofale tversover-pasningen i 1986. Svensker er svensker, og Finland er fullt av mygg.

– Men du hater jo Danmark, og nekter å reise der på ferie. Du kan ikke fordra de røde pølsene, sier at landet er flatt og kjedelig og …

– At det er flatt og kjedelig, er et faktum. Det finnes ikke variasjon i det landet. Og derfor blåser det konstant. Men Køben er bra, hvis ikke det er for mye folk i gatene.

– Du hater jo at alle snakker dansk, og skjønner ingenting når de snakker til deg.

– Derfor snakker jeg engelsk med dansker. Men det er ikke det det handler om. Holder du med Danmark bare fordi en av spillerne deres fikk et illebefinnende?

– Kanskje. Jeg synes synd på dem, og han Øyvind Eriksen.

– Christian.

– Hvem Christian?

– Han heter Christian Eriksen.

– Åja.

– Men hvorfor holdt du egentlig med Italia før du gikk over til Danmark?

– Fordi de var flinke til å synge nasjonalsangen før kampen. Alle sang på en veldig engasjert måte. Og så liker vi jo italiensk pizza. Og mennene …

– Mennene hva?

– Ingenting.

– Holder du med et lag fordi landet har mat du liker?

– Og du holder med et lag fordi de liksom er brødrene dine?

– Nei, jeg bytter hvis de ikke spiller bra fotball. Vi får ser etter hvert.

– Men Norge spiller jo aldri bra fotball, sier du. Hadde du holdt med de hvis de var med i EM?

– Selvfølgelig. Ikke på grunn av kvaliteten på spillet, men fordi jeg tilfeldigvis ble født i dette landet. Heldigvis er de ikke med i dette mesterskapet, heller, så kan jeg konsentrere meg om det rent fotballfaglige, og ikke alt det andre tullet.