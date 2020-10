Hvis hun ble skilt

Hun måtte ha lært seg opp og ned på en sykkelslange, men kunne ha slukt legeserier på høykant.

Jøsus

Hvis kånå ble skilt, kunne hun ha kjøpt de minste høyttalerne hun fant i butikken, helst noen mikro-varianter som lignet på grønne blader og som kunne henges på en potteplante i vinduet. Der kunne også den nye tv-en stått, hvis hun fant en som var bitte liten og veldig gammel i en av de faste misjonsbutikkene i distriktet.

Hvis kånå ble skilt, kunne hun ha satt seg på fjernkontrollen uten at noen savnet den. Hun kunne ha sett alle sesongene av «Grey’s Anatomy» i fred og ro, hvis ikke ungene var der og skulle se «Brannmann Sam» litt brennkvikt. Men lyden av engelske fotballkamper med feik tribunestøy hadde vært borte for godt.

Hvis kånå ble skilt, kunne hun ha begynt å samle på enda flere antikke og kjempefine serviser med navn som Bodil, Synnøve og Turid. Alle misjonsbutikkene fra Lindesnes til Haugesund kunne blitt dekket systematisk ved hjelp av et egenutviklet dataprogram for å fange opp alle skåler og kopper og tallerkener som måtte komme inn fra enda et dødsbo.

Hvis kånå ble skilt, ville hun ha sluppet at mannen reiv opp blomster som han trodde var visnet, men som faktisk ennå ikke var sprunget ut. Hver gang hun kom ut i hagen eller drivhuset, ville alle plantene fortsatt vært der, akkurat slik hun forlot dem sist. Men plenen ville ha vært litt høyere for hver gang.

Hvis kånå ble skilt, ville hun straks ha startet jakten på den perfekte trekant-lysestaken som alle andre har i vinduene sine i julesesongen. Hun hadde utstyrt hvert eneste vindu med hver sin trekantlysestake fra klokken 00.00 1. desember til 1. nyttårsdag. Lysestakene kunne ikke vært nye. De skulle vært fint brukt og hatt sjel.

Hvis kånå ble skilt, ville singelen i gården vært av én og samme type, og hun hadde visst hva den het. Hun hadde aldri spist biff, og hun hadde aldri fått fyr på grillen. Men hun kunne spist couscous til alt.

Men ville hun ha vært lykkelig? Aldri i livet.