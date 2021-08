Kua

DRØSET: Nei, ein skulle nok heller vore ku.

For kua var det i alle fall enkelt. Ho stod der og tygde så lenge ho stod der og tygde.

Dei stod der og målte kvarandre, mann og ku. Rundt dei surra fluer og lyden av fjerne bilar. Ein og annan sommarfugl slo sine doble slag, lydlaust. Det var overraskande full sommar, til så seint på året å vera.

Han innsåg at kua på den grøne enga neppe filosoferte særleg over alt dette. Over sommaren. Over det grøne. Over surrande eller stille insekt. Eller over han, som stod der, som ein tosk, og glodde på henne. Ho glodde rett nok tilbake, men det var med eit tomt, kuaktig blikk som framfor alt signaliserte manglande interesse for han.

Dermed signaliserte kua ei slags indre ro mangt eit menneske kava med å oppnå. Han tenkte at det var dette folk kjøpte bøker og gjekk på foredrag om mindfulness for å oppnå. Han visste rett nok knapt kva dette mindfulness var for noko, ut over å framstå som noko vas. Men han hadde forstått såpass at det skulle handla om å vera til stades i sitt eige liv. At det skulle handla om ei slags indre ro. Som denne kua altså måtte seiast å ha tonnevis av.

Isolert sett måtte kua vera eit slags ideal for den mindfulle, eller for den generelt urolege. For kua lét seg ikkje vippa av pinnen, verken av valgomatar eller ein dårleg dag på håret. Også kua kunne sikkert kjenna på svolt og tørst, vera drittrengt eller lysten på paring, sannsynlegvis kunne ho kjenna på eit visst mjølkespreng, men kva var vel alt dette, målt mot klimaspørsmålet, kaos på borgarleg eller raudgrøn side, diskusjonar rundt interiør eller andre eksistensielle spørsmål?

Visste kua i det heile tatt at ho eksisterte, der ho stod? Var ho klar over at ho var eit levande individ – rett nok ei ku – i ei komplisert og mangfaldig verd? Han visste ikkje. Kunne ikkje vita. Dette var jo noko av det kompliserte i verda. At ein ikkje kunne vita sikkert, verken det eine eller det andre.

Han såg på kua. Ho såg på han. Så løfta ho litt på halen, det velta ut der bak.

For kua var det enkelt.