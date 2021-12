Helledossen, det e jul igjen

DRØSET: Helledossen. Nå e det jul igjen. Det e bare å finne frem nøddeknekkeren å portvinen å få polakkene til å sedde ud småkagene på et adekvat sølvfad.

arild i.

Her oppe på Egenes foretrekke vi å ha et assortert udvalg småkager å velge ifra, sånn så pebberkager, delfienkage å smoltringer. Fattigmann har vi ikke, for det vet vi ikke hva e for noe.

Å så sedde vi ud juleneger flere steder i haven sånn atte småfuglene har noe å kose seg med i den kolde årstiden. Det e nesten blitt en liden konkorranse å se hvem så har mest juleneger i haven.

Borte hos von Winckelhumpen sine, for eksempel, hadde de så masse juleneger i fjor, atte der ikke va fugler nok til å spise de opp. Faktisk måtte von Winckelhumpen sedde seg inn i teslenbilen sin, så e sånnen eletriske bil så ikke har forriktige motor for det at an går på batteri, å kjøre til en fuglebotikk – proppfolle av rekkeviddeangst, selvfølgelig – for å kjøbe noen småfugler så an konne sedde ud i haven for å beite på negene.

Det va ikke noen soksess. De utakknemlige fuglene fløy av gårde med det samme an sadd de ud, å da va der bare en ting å gjørr, å det va å gå for å tisse ved Stokkenvannet, det lille, sammen med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

Hva gir du meg?

Samtidig så an sedde ud juleneger i haven, sedde polakken til von Winckelhumpen sine, å han e jo ikke forriktige polakk engang for det atte han komme fra borti Baltikom, men alligevel så sedde an allså i gang snekanonene for sesongen. De kan ver flinke for det om de ikke e forriktige polakker. Jaffal noen av de.

Å det e jo forferdelig kjekt å få litt sne i haven, vi har jo og det, bare atte vi har forriktige sne så vi får tilkjørt fra Haukeli. Å det beste av alt med å ha julesne i haven, e atte når vi går tur forbi husene til de fattige så ikke har råd til sne, så kan vi le av de.

Å etterpå så tar vi oss en liden jinn foran peisen.

