Kjendisen

DRØSET: Kjendislivet, altså. Litt av eit liv.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Han var ute med ein kjendis. Ikkje fordi kjendisen var kjendis, men fordi kjendisen var ein god kompis.

Dei hadde vore ute mange gonger før. Han visste korleis det var: Kjendisen blei, logisk nok, gjenkjent. Det låg til kjendislivet.

Dei fleste prøvde å lata som ingenting. Som om dei ikkje hadde kjent igjen kjendisen. Dei prøvde å ikkje glo. Når dei kviskra «Er ikkje det ...?», «Har du sett! Det er ...!» til dei andre rundt bordet, prøvde dei å gjera det på ein måte som ikkje avslørte kva dei hadde avslørt.

Når folk med ryggen til skulle snu seg for å sjå om det verkeleg stemte at kjendisen var her, prøvde dei å få det til å sjå heilt naturleg og tilforlateleg ut. At det var tilfeldig at dei snudde seg 180 grader rundt og såg akkurat i kjendisens retning.

Men så var det alltid nokon som ikkje klarte å halda seg. Særleg litt utpå kvelden. Dei som endeleg tok mot til seg, kom bort, gjerne knisande som opprømte 12-åringar, og spurde om dei kunne få ta eit bilete.

Kjendisen hadde opplevd det ein million gonger, var blid og sa ja, smilte på selfien saman med dei framande ansikta.

Sjølv stod han alltid på sida av og såg på. Det var ei blanding av rart og fint. Det måtte vera merkeleg å vera kjendis.

Denne kvelden hadde dei delt ei flaske vin. Dei bad om å få betala, gjorde seg klare for å gå vidare. Opp frå eitt av borda litt lenger inne i lokalet spratt tre damer. Han høyrde dei før han såg dei. Dei sa noko om «kjendisbordet».

– Kan me få ta eit bilete, sa ei av damene. Kjendisen smilte og sa «sjølvsagt».

Sjølv var han i ferd med å ta på seg jakka. Men plutseleg forstod han at den eine dama ikkje snakka til kjendisen, men til han.

– Me såg dykk med éin gong, eit heilt bord fullt av kjendisar. Tenk at du er her! Eg les alt du skriv, høyrer podkasten kvar veke. Kan eg få ta ein selfie med deg? sa ho.

– Med meg!? sa han.

– Ja. For meg er det du som er kjendisen!