Vigeplikt

DRØSET: Hosk atte det e du så må vige for meg.

arild i.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her en fine aften så von Winckehumpen så innom i døren, for det at an hadde vert å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, nede ved Stokkenvannet, det lille, kom an inn på det, atte der va snakk om atte det va nødvendig å vige for syklister så brokte fodgjengerfelter til å ta seg over veiene her i byen våres.

Så je sa det til an med en eneste gang je, atte je ikke vige for noen je, når je e ude å kjøre, for sånn har vi alltid gjort hjemme hos osser, å vi syns atte det fongere helt udmerket.

Å så tenke je det, atte de så e ude å sykle, de e ikke så veldig viktige, for hvisomatte de hadde vert samfonnsborgere så vi hadde brug for, da hadde de vert i forriktige stillinger med høye gasje å da hadde de jo hatt råd til å kjøre bil istedenfor.

Så hvem bryr seg?

Nå e det kanskje litt anderledes for von Winckelhumpen sine, enn for osser, for det atte de kjøre jo rondt i en sånnen teslenbil så ikke har forriktige motor engang, for det at an går på et sånnet batteri, å da sidde du jo udsadde til, så klart, å må ta dine forhåndsregler. Det e derfor vi kjøre Range Rover, for da sidde vi høyt å trygt, å da e det jo ikke så farlig om vi kjøre på noen.

Eller hva?

Her for noen år siden skjedde det, atte garasjen våres bevegte på seg når je skolle kjøre bilen inn. Je ble nødde til å prøve flere ganger, før je ga opp. Men da va den lille bygningen helt ødelagte, å vi måtte rive de sørgelige restene av hele garasjen å få osser en nye, men bilen va akkorat lige hele, der va ikke komt en ribe i lakken, for å si det sånn.

Nei, du vet, du får det du betale for.

Å sånn e det med denne vigeplikten og. An må jo ikke gjelde for alle hele tiden. Det holde jo atte de andre vige for meg.

Nei, nå allså, nå e der så fint ude atte je bent frem må ta meg en pause fra det daglige strevet å sedde meg onder hengebjerken udi haven med en liden jinn.