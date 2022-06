Ferien

Drøset: Vi klarer vel en runde til med norgesferie? Eller?

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Ja vel, blir det Syden på dere i år, eller?

– Off, hvor skal jeg begynne? Vi trodde jo at ting gikk rett vei nå, etter at koronaen i stor grad er avblåst og ingen trenger munnbind lenger. Vaksinerte er vi også, og korona ha vi hatt, så egentlig burde jo dette gått radig, men ...

– Glemt å bestille pass i tide? Vi trodde vi var ute i god tid da vi begynte å tenke på det i forrige måned, men det var jo nytteløst. Må kanskje bare se på det som et tegn fra oven, om at det er best å holde seg hjemme?

– Det kan godt hende, og jeg vet at vi ikke skal klage på at vi ikke får bade i Middelhavet i år heller, når det er krig og matmangel og det som verre er i andre land, men jeg er litt redd for at det blir tre uker med noe trykket stemning hvis sommerens kulinariske opplevelser skal komme fra en Joker-butikk og vi skal svømme sammen med brennmaneter i vann som holder 9 grader, mens det er 7 grader og regn på land i år igjen.

– Så det blir Syden?

– Tja, vi får nå se. Heldigvis har vi passene i orden, til de fleste i hvert fall. Mulig vi må la en unge bli igjen hjemme, men litt svinn skal man jo regne med. Flybillettene, derimot, har vel blitt endret 5–6 ganger allerede, sånn at ingen egentlig er helt sikre på når vi skal reise, om vi skal med samme fly samme dag og til samme sted, om SAS går over ende før den tid, om de klarer å få gravd fram nok plass til å mellomlande på Schiphol, og om det egentlig finnes hotellrom å oppdrive der vi skal, siden hele resten av verden tydeligvis også har tenkt å bade i varmt vann og høre på at folk snakker utenlandsk i sommer.

– Så muligens norgesferie igjen, altså?

– Blir nok kanskje sånn, ja. Noe skal vi jo ha å klage over.