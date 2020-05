Nå går det for langt

DRØSET: Nå har disse kommonistene så styre byen våres bestemt det, atte hvisomatte du har lyst til å feire noe med å gå på en café eller en bar, så må de bent frem servere mad til deg.

arild i.

Det e jo sånn så det va i gamle dager, når de hadde et karbonadesmørbrød sågikk inn å ud av kjøkkenet hele dagen, helt til det faktisk konne gå av seg selv.

Je vet nå jallefall det, atte je kan finne det opportunt å feire en åremålsdag eller to med å gå ud å ta en liden sherry eller to.

Men det betyr jo ikke atte je vil ha et karbonadesmørbrød til sherryen.

Gå an.

Hvem e det for slags barbarer så drikke sherry til karbonadesmørbrød?

Ja, det må jo ver disse kommonistene, da.

Det verste e når de lave sånne karbonadesmørbrød med et speilegg oppå.

Hva gir du meg?

Her komme der kanskje en koltiverte person inn på et av byens bedre etablissementer, for å klare hjernen med en liden sherry før en tjaterforestilling, å så komme en av disse kommonistene å lempe et speilegg på toppen av karbonadesmørbrødet, så an ikke en gang har lyst på.

Tjaterentosiaster kan jo udvikle flatolens av mindre.

Ska det ver speilegg, så ska det ver med beken til. Helst den røkte bekenen fra slakter Idsøe nede på Verket.

Å je tenkte det, atte nå går det for langt.

Når vi ikke en gang kan få lov til å nyde sherryen våres, uden atte kommonistene stappe speilegg å karbonader ned i halsen på oss, da har samfonnet blitt til et diktatur. Et kommonistisk diktatur.

Å je ska ta det opp med doktoren min, neste gang je skal til sjekk. For det atte hvisomatte det e sånn, atte disse kommonistene så styre byen våres nå, ska tvinge byens borgere til å spise speilegg å karbonader hele tiden, så e je redde for det, atte vi kan komme til å udvikle hjerte- å karsygdommer alle sammen.

Å bare så dere vet det:

Da snakke vi om et kommonistisk folkemord.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Je må bent frem sedde meg ned å ha meg en liden jinn.