Våre nye bysbarn

DRØSET: Viktig melding fra byens myndigheter til byens borgere:

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Når byen vår som vi er så glad i, nå blir slått sammen med Rennesøy og Finnøy, er det viktig å møte våre nye bysbarn med høflighet og respekt, samtidig som vi ivaretar sikkerheten til borgere som har vært byfolk i generasjoner.

Vi, byens myndigheter, har derfor i vår imponerende klokskap kommet til følgende råd:

Hvis det inne i bykjernen påtreffes enkeltindivider i islandsgenser, velbrukt dressjakke, høystøvler og skyggelue, kan man være rimelig sikker på at det dreier seg om et av våre nye bysbarn. Ta høflig imot vedkommende. Snakk rolig og velartikulert til individet og pek gjerne ut himmelretningene for vedkommende.

Inne i byens kjøpesentre kan det være komplisert å ta seg fram for våre nye bysbarn. Skulle du komme til å observere et individ i islandsgenser, velbrukt dressjakke, høystøvler og skyggelue som står og koper for enden av en rulletrapp, vil det være en god ide å ta vedkommende forsiktig, men resolutt i armen og geleide individet varsomt inn i trappen og samtidig forklare hvordan rulletrappkonseptet fungerer, at det ikke er farlig, og at det er en fullkomment naturlig måte for urbaniserte borgere ved hjelp av mekanisert og elektrodrevet rullebånd å ta seg fram over konstruerte, men terrasserte høydedrag uten å bruke muskelkraft på annet enn å holde seg oppreist. Tenk helse, miljø og sikkerhet. Pek på den røde knappen og forklar individet at den bare skal trykkes på i ytterste nødsfall, altså dersom noen er i ferd med å krepere.

Hvis det ved lyskryss påtreffes enkeltindivider i islandsgenser, velbrukt dressjakke, høystøvler og skyggelue, som står og sikler skråtobakk og nøler med å krysse gaten, kan man være sikker på at det er ett av våre nye bysbarn. Trykk varsomt på grønn-mann-knappen, man til tålmodighet og følg gjerne ditt nye bysbarn over gaten med et lett, men resolutt tak i vedkommendes arm.

Ha gjerne med våtservietter eller desinfiserende væske til rask selvrengjøring etter fysisk kontakt.

Med disse enkle forholdsreglene ønsker vi, byens myndigheter, våre nye bysbarn velkommen til Stavanger.

På vegne av byens myndigheter:

Publisert: Publisert 10. januar 2020 21:13