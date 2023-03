Vekk med eiendomsskatten!

DRØSET: Det va von Winckelhumpen så kom inn på det, her en dag så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

arild i.

Kopier lenke

Kopier lenke

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Å da sa an det, atte nå må det ble slott på denne eiendomsskatten så disse kommonistene så har overtatt byen våres trer nedover ørene på osser.

Je konne ikke vert mere enige.

For det atte hvisomatte der e noe så je ikke skjønne, så e det hvaffor je ska ver nødde til å betale skatt til noen andre, for å bo i mitt eget hus så je har arvt helt privat, å så e erigert for en beskjeden formue så arbeiderene på farfar sin fabrikk sled seg helseløse på å bygge opp.

Der finnes ikke noen respekt for arbeiderklassen lenger.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Kanskje je ska begynne å sende regninger til kommunen å de, for det atte de bruge kontorbygninger i den samme byen så je bor i? Eller, bruge å bruge? De sidde jo bare der å lade seg å heve lønn på skattebetalerene sin regning.

Hva gir du meg?

Å bare tenk på det, atte det e ikke alle så e lige privilegerte så osser her oppe på Egenes, heller. I disse olvetider e der nok mange så slide med å betale både eletrisitetsregningene sine til e-verket, å alt det så det koste med bensin å diesel, for ikke å glemme maden så bler dyrere å dyrere for hver dag så går, for det atte disse bøndene langt der ude på landet, ska sidde å få sobsidier rett opp i der så de e høyest når de melke kuene sine. Å så må vi stakkars, inne i byen betale skatt for å bo i vårt eget hus, på toppen av kransekagen.

Gå an.

Det e ikke løye atte der e krig i verden.

For hvisomatte disse politikerene så liksom tror atte de kan bestemme alt, hadde fått kjenne på kroppene sine hvordan disse harde tidene ramme helt vanlige mennesker, så hadde de nok hverken hatt høy i hatten, eller røkt en aen pibe.

Nei, nå må je bent frem gå å ta meg en liden jinn.