Utelivet

DRØSET: Endeleg opna utelivet. Himmel og helvete.

Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Det hadde – bokstaveleg talt – gått både vinter og vår sidan sist. Sidan det plutseleg tikka inn ei tekstmelding frå ein kompis ein laurdags kveld. «Me sit på M. Vera med og ta eit glas?»

Sjølvsagt skulle han vera med. Siste gong han var ute og tok seg eit glas i godt selskap var før jul. Basert på mediedekning og alle bileta i sosiale medium den siste veka, var dette med å gå ut og ta eit glas – aller helst utandørs – det aller viktigaste ein kunne gjera nå når samfunnet endeleg begynte å opna opp igjen.

Sjølv forstod han ikkje heilt desperasjonen. Hadde folk lyst på eit glas øl, var det jo ikkje sånn at det var umogleg å få tak i på butikken. Og glas hadde vel folk heime?

Likevel kjende han ei slags sitrande glede på sykkelen nedover mot sentrum. Tenk det! Kunna gå på bar og ta seg eit glas! Heilt utan å bestilla mat!

Kompisane sat på uteserveringa. Ein glødeomn under det runde bordet gjorde det mogleg i den skarpe forsommarkvelden, utan å frysa brokk på seg. For det er altså dette nordmenn er aller mest desperate etter å få oppleva: Å sitja utandørs og nesten frysa i hel mens dei drikk eit glas alkohol – til norske prisar.

Glasa kom på bordet, praten gjekk ledig og lett, det var stas å kunna møtast slik igjen.

Men det gjekk ikkje veldig lenge før han merka at det var vanskeleg å få med seg kva han på den andre sida av bordet sa. For på bordet bak dei sat ein gjeng som tydelegvis var endå meir begeistra over endeleg å få koma seg ut og ta eit glas. Eller sju.

Det begeistra bordet snakka ikkje. Dei ropte. Ein av dei, ein tenor, kombinerte samtalen rundt bordet med ein samtale på Facetime. Gong på gong gaulte han inn i mobilskjermen at han elska vedkomande. Samtidig måtte dei andre rundt bordet ropa høgare og høgare for å prøva å nå gjennom sitt eige stadig aukande lydnivå.

Slik blei det komplett umogleg for alle andre på uteserveringa å høyra kvarandre lenger.

Dette var den sida av utelivet han hadde gløymt i koronaisolasjonen. Andre menneske.