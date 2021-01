Feikit til du meikit

Drøset: Noen ganger er ikke fremskritt nok fremskritt.

Publisert: Nå nettopp

Treet nede i stuen sto vakkert grønt og frodig. Det duftet friskt av granbar. Gjesten var helt bortpå før han så det.

- Er treet falskt?

- Nei. Ikke falskt. Kunstig.

- Unnskyld. Men det der var ikke så verst, medga gjesten.

- Men ingenting topper ekte tre naturligvis. Det må være ... og så fulgte en lang utgreiing om tretyper og stell. Hun humret litt. Alt det styret var de ferdige med for årevis siden.

Gammeltreet gjorde seg fint i tussmørket i stua på 100-årsloftet. Nedlesset i det som var igjen av pynt etter at hovedtreet var pyntet. Det var bare ett problem:

- Dette treet drysser jo mer enn ekte trær. Se! Han som hadde et over 20 års forhold til treet, slo ut med armene og pekte. Utover teppet lå det strødd granbar i store mengder.

- Jo, men det var jo nettopp derfor vi kjøpte det nye treet, påpekte hun med kontaktallergi for gran og diverse luftveissymptomer og som egentlig hadde vurdert å bytte ut hele greia med en sånn der hendig vrihasselbusk, men så hadde det vist seg at hun var blitt allergisk mot det også på sine eldre dager.

Så hun støvsugde. Og støvsugde. Og juletiden gikk. Men treet sto. Like grønt.

Epilog: Folk var begynt å sette ut trærne. De ivrigste allerede 3. juledag, etter at svigermor hadde forlatt åstedet. Pjuskete, halvskallete trær sto forlorne ved søppelspannene. Her i huset slapp de det styret. Men ned måtte jo trærne, uansett hva de var laget av. Hun prøvde seg med den årvisse, håpefulle bønnen.

- Hva sier du? Skal vi bare slå det sammen MED pynten på i år? Rett i eska? Ungene var jo ikke interessert i det hele til å pynte, de mener det var perfekt slik som det er nå. Så kan vi bare sette det rett opp neste år?

Han så på henne med forferdelse. Så det ble same procedure as last year også denne gang. Men hun var sikker på at han var på gli. 2021 skulle bli året der alt klaffet. Alt.