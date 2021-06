Undervannstanker

Drøset: Man rekker mange tanker på kort tid, når man henger fast opp-ned. Under vann.

Foto: Shutterstock

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hun tok et kort, ganske kort, øyeblikk til å vurdere livet sitt, der hun hang opp ned i opprørt hav, brungrønt og bølgete, med sand og tare flytende mellom dønningene.

Hun kjente saltsmaken i øynene (ja, det går faktisk an, jaffal når en henger slik opp ned i meditative tanker), og lurte på om kontaktlinsene denne gang ville si farvel for godt og stikke av.

Hun forsøkte å blåse ut i nesen, og følte seg underlig forfrisket, dette med neseskylling hadde jammen meg noe for seg.

Til hennes store undring, var det heller ikke kaldt. Det var ikke engang det mor hennes kalte "friskt", som var et tegn på at du burde bade, din sabla pyse, men vær advart om at det er litt kaldere enn du tror.

Det var behagelig i vannet. Hun hørte skvulpingen rundt seg. Hun kunne se bevegelser rundt seg. Årer som stakk ned i vannet ikke så langt unna. Det var noen som pratet der oppe. Noen lo, en slags buldring, forstyrret av vannmasser og vind.

Alt dette rakk hun å registrere i sekundene før hun husket hva hun egentlig var der for, og røsket av trekket som gjorde at hun satt fast i havkajakken, snudd 180 grader rundt under vannet av en vennlig, men bestemt dansk instruktør. Hun svømte opp til overflaten, og hang seg over kajakken mens hun smilte. Det rant vann ut av ørene. Hun plukket ut en bit sjøgress fra tennene.

Hun var ikke et troende menneske, men her hadde hun nesten fått en liten åpenbaring. En vekker?

Kanskje hun skulle ta steget helt ut. Prøve seg på det hun hadde fornektet så lenge. Ledd av. Men samtidlig i skjul beundret de som sto sammen, og sto på sitt, og gjennomførte, dag etter dag.

Kanskje hun rett og slett skulle... Prøve et sjøbad. Når det ikke var 20 grader i sjøen. Og uten tørrdrakt. Hun blåste saltvann ut nesen, og myste opp mot himmelen. Jammen meg. Linsene var der også. Det måtte jo være et tegn.