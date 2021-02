Det er unaturlig med snø her

DRØSET: Det holder nå!

Foto: Pål Christensen

Aftenbladet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Å slippe snø, is og frost skal være en av fordelene vi har med å bo på i Rogaland. Det er også en stor fordel at Rogaland ikke er Austlandet, Nord-Norge, Trøndelag eller Bergen, men den største fordelen vi har er at vinteren her er en slags sur, grinete vår, og at vi har samme været på 17. mai og julaften. Sånn skal det være. At folk kler seg ut som austlendinger og går på ski rundt Stokkavatnet, eller på Solastranden, er galskap. Det hører ikke ikke hjemme her. Hvis Vår Herre ville at vi skulle gå på skøyter utendørs, hadde han ikke gått sammen med Leif Johan Sevland og laget Sørmarka Arena.

Det skal ikke være snø og is på Klepp eller i Solakrossen. Snø skal være på Svalbard, i Russland, på Sydpolen og på postkort. Aller helst skal snøen holde seg på fjernsynet, så kan spesielt interesserte se austlendinger og trøndere bykse rundt i trange dresser mens sikkelet renner og kommentatorene sier «nå ligger han 18 millimeter foran russeren Gorbatsjov, og bak kommer svensken Svante von Lønnebjerget i et rasende tempo».

Vinter hos oss i Rogaland skal være 4–5 plussgrader, litt deilig, sidelengs regn, stiv kuling og vrengte paraplyer. Å brekke lårhalser på isen, eller går folle, folle fart på bakglatte ski er disipliner for samer, trøndere, russere eller til nøds folk som må gå over fjellet med en kongssønn som noen banditter vil slå ihjel.

Normale folk fra Randaberg eller Figgjo skal selvfølgelig ikke drive med verken kombinert, skihoppskyting eller parallellslalåm. De skal gå med paraply om vinteren, og de skal hytte med neven mot sidelengsregnet og si «så lenge hønene ikke må tjores fast, så er det greit for meg».

Vi skal IKKE ha snø på Jæren!

Det står til og med i Bibelen, i sjette Mosebok, kapittel 2, vers 14, fjerde gir: «Thi der kommer sne på Jaederen, og folk og fe hufser rundt på ski rundt vid vandene, da er ændetiden nær».

Ikke snø!

Ikke is!

Ikke kuldegrader!

Det holder nå!