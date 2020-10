Nye muligheter

Drøset: Det er lov å drømme litt. Noen har kanskje et sterkt ønske om å bli slangetemmer?

Hun hadde hatt en liten søkerunde på Finn, og så havnet via via på stilling ledig. Der dukket det opp uventet mye underholdning.

Noen var selvforklarende: Hundefrisør. Øyevippestylist. Skadedyrtekniker. Jobb i en stjernespekket kundeservicetjeneste. Skileikintruktør. Igaming-konsulent – der man måtte vite forskjellen mellom en sjokoladekake og en browser cookie. Trampolineplassen lokket med en spretten hverdag. Kveiterøkteren måtte være nysgjerrig. En "Nattens helt" som avisbud i Oslo måtte kunne takle mye trappeløp, men kunne til gjengjeld bli belønnet med storslått utsikt over byen, noe som kunne være "ubeskrivelig befriende". Julenissehjelper hadde hun lang erfaring som allerede.

Noen søkte etter en Handyman med "noe relevant erfaring". NRK imponerte ved å søke etter sommervikarer før høsten var skikkelig i gang. En annen mulighet var sykkelvekter, i en spennende 89,7 prosent-stillingsbrøk. Da gjaldt det bare å finne en tilleggsjobb på 10,3 prosent, slik at man kunne betale husleien?

Andre krevde mer innsats for å skjønne hva de egentlig lette etter. Ikke minst i salgs- og leveringsbransjen. Et par av annonsene leste hun flere ganger uten å skjønne hva den de skulle ansette egentlig skulle drive med. Det var som om svadageneratoren hadde stått på maks og spydd ut floskler. "Søkeren må kunne identifisere seg med verdiene våre: Proaktiv. Relasjonsbygger. Lagbygger. Fremoverlent i et fremoverlent selskap." Åja. Høy gjennomføringsevne var naturligvis et krav.

En annonse måtte hun dobbeltsjekke om hun hadde lest feil. Slangetemmer. Ja. Slangetemmer. Et av kravene var at du måtte ha godt humør, og være nysgjerrig og pålitelig. Ja, det kunne hun i grunnen tenke seg.

En høydare dukket opp på tampen: Stipendiat innen kognitiv sjenerøsitet.

Hun lo så hun måtte sette seg. Sjekket med han i huset med BI-utdannelsen, han skjønte heller ikke noe. «Er vel derfor det må forskes på det», tenkte hun. Så bladde hun videre. Bybonde var nok tingen. Men det fikk vente til pensjonisttilværelsen.