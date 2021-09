Frigjøringsdagen 2021

Lørdag ettermiddag skulle det skje. Hvor var du?

Klokken var 16.02 lørdag. Han så på telefonen. En hastemelding fra NTB hadde tikket inn to minutter før. Hva kunne det være?

«Nå er Norge gjenåpnet», sto det.

Det var sant. Norge skulle åpne igjen. Han hadde helt glemt ut disse gjenåpningsgreiene. Pinlig.

Her hadde folk snakket om en ny frigjøringsdag, og så hadde han på selve åpningstidspunktet stått bøyd over en kapp- og gjærsag på en øy i Ryfylke som ikke var Fogn, langt vekke fra byen, langt vekke fra der alt skjedde.

Hva skulle han si hvis det ble snakket om denne dagen i tiår etterpå? At han sto der og var mer opptatt av å få sagbladet til å treffe nøyaktig på blyantstreken? At han ikke brydde seg om at folk endelig kunne bestille øl i baren igjen etter 562 lange dager?

Han kunne se sentrumsgatene for seg, der han sto med plankebiten i hånden. Han tippet de danset som galne, og at folk klemte folk de ikke engang var gift med. De hoiet nok av glede nå, tenkte han, mens de planla hvordan de skulle snauklippe vaksinemotstanderne. Sånn var frigjøringsdager.

Men han fikk iallfall med seg fyrverkeriet om kvelden, alene fra sofaen. Han så sikkert mer enn mange andre i byen, siden han ikke var snøblind. Det var ikke det samme å se rakettene i miniatyr, så han gikk lei før det var ferdig. Men han følte han måtte tvinge seg til å se, siden det jo var frigjøringsdag.

Han hørte smellene, men han forsto at lyden var noe forsinket. Såpass hadde han lært i naturfag. Han prøvde å koble de ulike fargene sammen med lydene noen sekunder etterpå, men det stemte ikke da heller. Noen raketter virket å være lydløse.

Kanskje det var alderen? At det var visse lyder han ikke hørte lenger på avstand. Trist.

Da siste rakett var fyrt opp der borte i byen, som han jo så med øynene sine, uten briller, forsto han hvorfor han ikke hadde greid å koble lyd og lys. Lyd var tydeligvis kjempetreigt. I et halv minutt etter at fyrverkeriet var over, satt han der og hørte smell etter smell, før det aller siste, det største, ristet i øya som ikke var Fogn. Så gikk han og la seg.