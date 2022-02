Svalbard

Drøset: Noen ganger får man et uventet innblikk i andres liv. Og hva folk bruker tid på.

Hun hadde gitt etter for presset, og meldt seg på bedriftens hverdags-sprek-kampanje. Man skulle ligge aktiviteten sin, og så se på et digitalt kart hvor langt man hadde gått hver dag. Målet var å gå over Svalbard, fra Sørkapp til Verlegenhuken.

Hun gjorde det ganske bra et par dager. Trimmet litt mer enn før. Begynte å gå til trening istedenfor å kjøre. Og så plusset på med hjemmetrim for å holde formen og snittet oppe. Hun hadde satt seg som mål om å være 1 time i aktivitet hver dag.

Så sjekket hun listene. Det skulle hun aldri gjort. Det gikk opp for henne at konkurransen var skjev. Han som toppet listen, hadde 93.905 skritt. I snitt. Per dag. Han hadde vel gått over hele Svalbard på en dag, når hun tenkte seg om. Hun forsøkte å regne snittfarten hans. Han hadde gått cirka 70,5 kilometer om dagen. Om dagen. Det var cirka avstanden fra Stavanger til Nærbø. Frem OG tilbake. Google sa det ville ta cirka 7,5 timer hver vei. Så 15 timer totalt. Eller 4,5 time på sykkel.

Hun tenkte seg om. Hadde hun 15 timer til å gå halve Jæren rundt hver dag? Nei. Ikke om ungene skulle få mat, og hun skulle få beholde jobben.

Hun sjekket nøye listene for konkurransen. Det viste seg at man kunne få bonuspoeng for ulike andre oppdrag i tillegg. Det ble gitt bonuspoeng for å unngå skjerm den siste timen før legging. For kjøttfri dag. For å drikke mye vann.

Ligavel. Hun var ikke i nærheten av å nå de andres nivå.

Hun sukket tungt. Jentungen, som tuslet forbi, så at hun sto der og så på listene – mens hun gikk på stedet for å holde tikkeren gående.

«Er det den der konkurransen?»

– Mhm.

«Får du det ikke helt til?»

– Nei.

«Ikke vær lei deg mamma. Du kan jo sende skrittellerne med meg og storebror. Og så gjør vi det sammen. Det blir bra. Og det er nesten ikke juks. Du har jo laget oss. Så vi er det. Mini-deg. Bare sykt sprekere.»

Som for å hamre inn nådestøtet, tok hun noen dansetrinn før hun gikk på hendene bort til sofaen.

Mor sukket. Så fortsatte hun å gå på stedet. Svalbard var tøffere enn hun hadde trodd.