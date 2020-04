Vask med nerver

Drøs: Ingenting er så nervøst som en forelder som skal bade sitt barn for første gang.

Hun går hvileløst frem og tilbake. Stirrer på barnet. Så på den som har rutine og øverste myndighet på badefronten. Det er så mye nytt man må sette seg inn i som foreldre.

"Tror du virkelig dette går bra? Han er jo så liten? Trenger han virkelig et bad? Holder det ikke med at vi bruker vaskeklut og dypper han litt? Jeg er sikker på at de flekkene av cocopops, maling, leppepomade og den øyenskyggen jeg egentlig ikke hadde lov å ta på, men gjorde likevel, går av. Hva tror du? Må han bade?"

Pandaeier (7) er i overkant nervøs. Hun klistrer seg inn til vaskemaskinen. Det kommer små hvin når mor legger i såpe og lukker døren. Hun nekter selv å skru på. Men så starter maskinen. Det brummer. Hun hviner. Det strømmer vann inn i trommelen. Hun vrir hendene nervøst sammen. Så roterer den. Pandaen tar en baklengs salto. Det er løye. Så en til. Det er løye. Så mange. Det er ikke løye. Tvert i mot. Nå er ungen nesten helt limt inn til glasset, for å se hva som skjer der inne.

«Er det innmat? Pliiiis si at det er såpe og ikke innmat! Bedende blå øyne stirrer mot meg. Mor forsøker å berolige, men slipper ikke til.

"Han har nettopp spist! Du vet jo hvor glade pandaer er i mat! De sier det er farlig å bade når man nettopp har spist! Men se! Nå er det dypt vann der inne! Langt over hodet på ham. Hva skjer nå? Han har ikke snorkel! Han savner meg!" Pandamoren er helt på grensen nå. Hun drar prøvende i håndtaket på vaskemaskinen, for å se om hun kan berge den svarte og hvite klumpen som velter rundt i «torturmaskinen», som hun kaller den.

"Hvor lenge er det til han er ferdig? 45 minutter? Hvorfor kalte du dette et KORT program. Det er jo en evighet jo. En eeeevighet. 45 minutter. Der inne. Alene. Du hiver meg ut av badekaret lenge før det når jeg bader. Kan jeg ligge her på gulvet mens han bader, sånn at han vet han ikke er alene?»

Mor sukker. Trøster. Og en liten time seinere kommer barnet fornøyd opp i stua. "Sånn. Nå sitter han til tørk. Han er litt slankere enn før, men han hadde godt av litt trim. Han sier det var gøy, og gjerne vil prøve igjen en annen dag. Dessuten har jeg mange bamser som er ganske skitne, når jeg tenker meg om. Vi får ta dem i løpet av uken".

Joda. Sånn går nu dagan. Bare to uker til skolestart nå.